Un trabajador de aproximadamente 21 años murió la mañana de este martes tras quedar prensado en la suspensión de una unidad de Metrobús mientras realizaba labores de mantenimiento en un corralón de encierro ubicado en la zona de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba debajo de una unidad de Metrobús cuando ocurrió el accidente, que provocó que quedara atrapado bajo la estructura del vehículo.

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Al sitio acudieron elementos de seguridad del sector, así como paramédicos del ERUM, quienes realizaron la valoración médica correspondiente. Sin embargo, el personal confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se indicó que el cuerpo presentaba múltiples lesiones derivadas del aplastamiento.

Tras el hallazgo, personal de emergencia acordonó el área para resguardar la escena, mientras se notificó a la Coordinación Territorial y a Servicios Periciales, cuyos peritos acudieron para iniciar el procesamiento del lugar y las diligencias correspondientes.

LL