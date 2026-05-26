Metrópoli | 26-05-26 | 11:45 | Actualizada | 26-05-26 | 11:45 |

El () del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que 11 perritos fueron adoptados durante la edición 2026 del PetFest.

Durante el evento, realizado los días 23 y 24 de mayo, se permitió la libre interrelación entre los canes y los humanos para generar empatía y vínculos de afinidad, por lo que los animalitos “eligieron” a sus dueños.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial
Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

En un comunicado, el STC aseguró que el personal del Centro acompañó este proceso con orientación sobre cuidados básicos y de los perritos, los cuales están esterilizados y vacunados.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial
Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

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Añadió que en el Centro de Transferencia Canina aún hay 41 huéspedes a la espera de ser adoptados por una familia cariñosa y responsable.

En ese sentido, invitó a las personas interesadas en apoyar con donaciones en especie para su alimentación y cuidado, o en su caso, conocer a los animalitos en el CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial
Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

mahc/LL

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