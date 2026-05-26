El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que 11 perritos fueron adoptados durante la edición 2026 del PetFest.

Durante el evento, realizado los días 23 y 24 de mayo, se permitió la libre interrelación entre los canes y los humanos para generar empatía y vínculos de afinidad, por lo que los animalitos “eligieron” a sus dueños.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

En un comunicado, el STC aseguró que el personal del Centro acompañó este proceso con orientación sobre cuidados básicos y adopción responsable de los perritos, los cuales están esterilizados y vacunados.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

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Añadió que en el Centro de Transferencia Canina aún hay 41 huéspedes a la espera de ser adoptados por una familia cariñosa y responsable.

En ese sentido, invitó a las personas interesadas en apoyar con donaciones en especie para su alimentación y cuidado, o en su caso, conocer a los animalitos en el CTC, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco.

Adoptan a 11 perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: especial

mahc/LL