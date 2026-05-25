Tlalnepantla, Méx.— Entre baches y desgaste de la cinta asfáltica de la Vía Gustavo Baz, comenzaron los trabajos de construcción del carril confinado de la Línea 5 del Mexibús, en Tlalnepantla.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observaron tramos de carpeta asfáltica deteriorada en la zona donde los trabajadores realizan adecuaciones para la nueva ruta de transporte.

“Apenas se está checando y tomando medidas para realizar perforaciones. Se está checando la cimentación del piso para ver qué tal está la tierra”, comentó Erick, trabajador que vigila en la obra.

De acuerdo con trabajadores, la primera parte de la construcción de la Línea 5 partirá de la altura de Radial Toltecas a la estación la Quebrada del Mexibús Línea 2.

La Línea 5 del Mexibús partirá de la Estación de Transferencia Modal (ETRAM) Lechería al Centro de Transferencia Modal (CETRAM) El Rosario, para conectar a el Estado de México con la Ciudad de México.

Contará con 29 estaciones distribuidas sobre la avenida Vía Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.

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