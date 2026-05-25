Especialistas afirmaron que México ha registrado un incremento en la ingesta de bebidas sin alcohol como alternativa más saludable entre las nuevas generaciones; sin embargo, afirmaron que aunque dejan mayor bienestar físico y mental en los consumidores, debe haber precaución por las repercusiones que genere su consumo excesivo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Fernando Mayorga Santos, médico especialista en Obesidad y Comorbilidades por la Universidad Iberoamericana, explicó que la ingesta de bebidas desalcoholizadas es una alternativa más saludable entre las nuevas generaciones, quienes priorizan su bienestar físico y salud mental, “porque están conscientes de los daños que puede producir el alcohol, así como también el tabaco”.

En ese sentido, Mayorga Santos detalló que otra de las razones del incremento es la inclusión social, porque generan mayor confianza en los consumidores durante sus procesos de socialización, “pues estas bebidas dignifican la experiencia social y te sientes en conjunto con las demás personas”.

Lee también Aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos; fueron hallados en la aduana de Manzanillo, Colima

Además, precisó que también se debe al impacto que han tenido las campañas para concientizar sobre los efectos negativos del alcohol, “porque se tiene una mayor conciencia de los estragos o de lo duro que puede ser enfrentar alcoholismo y la gente prefiere evitarlo, no quiere experimentarlo”.

Con respecto a los beneficios que las bebidas sin alcohol generan en el cuerpo, puntualizó que existe una reducción drástica de las calorías, porque una bebida alcohólica convencional posee de entre 90 a 120 calorías, mientras que una desalcoholizada tiene sólo 30.

Sumado a ello, abundó que estos productos son isotónicos, aportan agua, carbohidratos, electrolitos y no deshidratan, así como tampoco alteran la función del sueño, no producen resaca ni ansiedad por su consumo.

Lee también Iglesia alerta riesgo de trata y explotación sexual durante el Mundial de Futbol; llama a denunciar delitos

Sobre los riesgos, advirtió que “hay muchas letras chiquitas”, porque gran parte de estas bebidas se promocionan como desalcoholizadas, pero tienen un porcentaje mínimo de alcohol que “puede que para una persona promedio no sea nada, pero hablando de mujeres embarazadas, personas con tratamientos médicos o que sufren alcoholismo y están en recuperación son un riesgo real y hay que tener cuidado”, señaló.

Indicó que otra de las desventajas es que conservan un alto contenido de azúcares o azúcares añadidos, debido a que, como parte del proceso de desalcoholización, la bebida pierde cuerpo, consistencia y sabor, por lo que muchas productoras añaden azúcares, jarabes endulzantes o edulcorantes artificiales para equilibrarlas, “entonces tenemos que tener cuidado, porque quizás no estamos consumiendo alcohol, pero nos estamos excediendo en el consumo de azúcar”.

Por su parte, Mario Humberto Buenrostro Jauregui, sicólogo con postdoctorado en neurosicofarmacología por la Universidad de Barcelona, coincidió en que, de acuerdo con estadísticas globales, se ha reportado una disminución en el consumo de alcohol, particularmente entre las generaciones más jóvenes, y un crecimiento generalizado en la ingesta de bebidas sin alcohol.

Lee también Sheinbaum alista informe de labores de su segundo año el 31 de mayo; se proyectará en plazas públicas de todo el país

De acuerdo con Buenrostro Jauregui, el fenómeno se debe a una tendencia denominada como la “sobriedad consciente”, “donde las personas que se acercan a los 40 años o los sobrepasan están comenzando a cuidar más su salud física y mental para llegar a la etapa de la vejez de forma más saludable, energética y digna”.

De igual forma, el especialista concordó con que estos productos sirven como “lubricante social”, “lo que permite interacciones sociales idénticas que con el consumo de alcohol, pero sin la necesidad de estar dando explicaciones a las personas sobre por qué no estás consumiendo alcohol”.

Aunque admitió que la ingesta de las bebidas desalcoholizadas conlleva menos riesgos que las que contienen alcohol, advirtió que éstas no favorecen a personas que padecen trastornos siquiátricos por consumo de alcohol, “porque tienen pistas de sabor, olor y visuales, como la lata o el envase”.

Lee también Ceci Flores revira al Gobierno de Jalisco por presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno; acusa amenazas en su contra

Testimonio

Alejandra es una comercializadora de vinos desalcoholizados desde hace seis años. Comenzó su negocio como resultado del alcoholismo que desarrolló durante la pandemia de Covid-19, lo que la llevó a ser hospitalizada y, una vez recuperada, a tomar la decisión de no consumirlo por el resto de su vida.

A sus 43 años, en medio del confinamiento, su ingesta de alcohol se incrementó notablemente. Bebía vino a diario, porque su cuerpo lo concebía como una necesidad, al grado que tuvo que ser internada de gravedad, donde permaneció semanas ingiriendo sólo suero, porque no podía tomar agua por la severidad de los estragos que el alcoholismo le había ocasionado.

Cuando fue dada de alta, tuvo la certeza de que no iba a poder dejar de beber. Por ello, pidió a uno de sus amigos que la internara a fin de que se recuperara. Fue entonces cuando él le comentó sobre la existencia del vino sin alcohol, “algo que yo nunca había pensado porque no lo había necesitado. Fue ahí cuando los empecé a probar y dije ‘pues sí dan el gatazo’”.

Lee también Sheinbaum destaca acuerdo con Unión Europea en Tabasco; busca fomentar exportación de cacao a Europa

Entonces radicada en Estados Unidos, empezó a probar la oferta de bebidas desalcoholizadas en ese país y en cuestión de meses decantó que iba a desarrollar una tienda en línea de vinos sin alcohol en México, porque cayó en la cuenta de que había todo un mercado que podía aprovechar.

“Era algo que sí se buscaba y aunque cuando empecé todo el mundo me decía ‘estás loca, eso no’, sí hay un mercado, hay gente. Lo que pasa es que el consumo de alcohol está normalizado y el no consumo de alcohol está satanizado, es muy mal visto, lo peor que puedes hacer es no beber”, dijo.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.