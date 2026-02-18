Actualmente, existe una crisis de salud pública por el consumo de alcohol en México, denunciaron representantes de la sociedad civil, por lo que propusieron aumentar los impuestos, restringir la publicidad de bebidas alcohólicas y etiquetarlas para difundir su relación con siete tipos de cáncer (mama, hígado y colon, por ejemplo).

Explicaron que cada año, el consumo de alcohol provoca 40 mil muertes y tiene un costo social de 552 mil millones de pesos, y que por el Mundial de Futbol en México, “las estrategias de marketing de la industria alcoholera se intensificará, sin políticas protectoras, por lo que el avance en la reducción del consumo está en riesgo frente a las estrategias agresivas para capturar nuevos segmentos del mercado, especialmente jóvenes y mujeres”.

Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción sobre Alcohol, aseguró que si se aumentará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas alcohólicas, se obtendrían alrededor de 100 mil millones de pesos extras, pero “todavía está lejos de los costos asociados a los daños por alcohol, que están por ahí de los 552 mil millones de pesos”.

Lee también Educación mediática y homologar nombres de dependencias, las iniciativas de Sergio Mayer; desata polémica tras pedir licencia

“Desde el año pasado estuvimos impulsando justamente el cambio al IEPS, y éstas son las tasas que sugerimos y qué vamos a seguir impulsando: para cerveza estábamos impulsando un cambio a 0.35 centavos por mililitro de alcohol puro, en el caso de los vinos, de 0.68, y en el caso de los destilados, 0.61 por mililitro de alcohol. ¿Qué tendría como consecuencia esto? Que, justamente, pudiéramos reducir para el 2040, el 39% de los casos de muerte por cirrosis hepática y una reducción del 2% en las lesiones por violencia familiar”, detalló.

Asociaciones civiles piden aumento de impuestos a alcohol y restringir su publicidad por crisis de salud pública. Foto: Enrique Gómez/ EL UNIVERSAL

Robledo afirmó que “el consumo de alcohol constituye una verdadera crisis de salud pública, con consecuencias directas en la mentalidad, los estilos de vida, enfermedad y las dinámicas sociales”.

En su turno, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa MX, propuso modificar los artículos 217 y 218 de la Ley General de Salud, relativos a las bebidas alcohólicas, para hacer menos accesible su consumo.

Lee también Liberan a un lobo marino en playa de Nayarit; ejemplar fue rescatado con una red de pesca en el cuello

Incluso, reformar la definición de bebidas alcohólicas en la ley, para evitar que el consumo de productos con alcohol sea tan accesible para menores de edad.

“La Ley General de Salud considera que es una bebida alcohólica si supera el 2% de grados de alcohol, hasta el 55% de grados de alcohol, entonces, sí tendríamos que, incluso, revisar porque bajo la actual normatividad, por eso hay chocolates que vienen envinados, o sea, vienen con whisky… es una manera también de colocar la disponibilidad a niñas, niños y adolescentes, que no tendrían por qué estar experimentando con ningún consumo de alcohol”, dijo.

Añadieron que también se debe modificar la NOM 142 sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas, que tiene más de 10 años en funcionamiento, y no considera la reglamentación de bebidas sin alcohol, pero con sabor a alcohol.

Lee también "¡Los libros no son tuyos!"; Marx Arriaga es recibido con protestas en Ciudad Juárez tras destitución de la SEP

Nancy López, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, expuso que se registró un aumento significativo de alcohol en mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, ya que el consumo “alguna vez en la vida” incrementó de 67.3% en 2016, a 75.4% e año pasado.

“Un incremento de ocho puntos porcentuales en menos de una década. Esto equivale a 31.4 millones de mujeres adultas que han consumido alcohol. Lo que sugiere la necesidad de seguir fortaleciendo acciones para la prevención y el control de su consumo”, manifestó.

Sebastián García Procel, de Fundación Cáncer Warriors de México, explicó que cada año se registran 207 mil casos nuevos de cáncer, y la mayoría en etapas avanzadas.

De éstos, 31 mil casos son de cáncer de mama, y aseguró que el consumo de alcohol aumenta en 30% el riesgo de padecer dicha enfermedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc