El actor Sergio Mayer, diputado morenista que solicitó licencia para participar en un reality show, ha presentado cinco iniciativas desde que asumió el cargo, en septiembre del 2024.

De éstas, sólo tres iniciativas son analizadas por comisiones de la Cámara de Diputados, para dictaminar si son viables las modificaciones legales que propuso Mayer Bretón, ya que de las otras dos, una fue retirada y otra desechada.

Sin embargo, una de las tres que se encuentran en análisis, la presentó en conjunto con su correligionario Fernando Jorge Castro Trenti, para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad.

Y de las dos únicas iniciativas que son de su autoría, en una, Sergio Mayer propone reformar la Constitución para incorporar el concepto de “educación mediática” en el artículo tercero.

En la otra iniciativa, plantea armonizar el nombre de diversas dependencias en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, por ejemplo, cambiar Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría del Bienestar, o Consejo de la Judicatura Federal por Tribunal de Disciplina Judicial.

El 19 de diciembre de 2023, Sergio Mayer se incorporó al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum para la elección presidencial. Y el 19 de junio de 2024, después de que ganara la elección, el actor agradeció a la mandataria por “la confianza” y aseguró: “no vamos a fallar”.

Los escándalos de Sergio Mayer

No obstante, su trabajo legislativo es bajo si se compara, por ejemplo, con el del diputado priista Rubén Moreira, quien ha presentado 50 iniciativas en el mismo periodo.

En contraste, su estancia en San Lázaro ha estado rodeado de tensiones y episodios que cuestionan su labor como servidor público. En septiembre de 2024, se volvió viral un video donde Mayer afirmaba estar sesionando para sacar adelante la "reforma al Poder Legislativo", cuando en realidad la discusión era sobre la reforma al Poder Judicial.

En marzo de 2025, generó fricciones dentro de su bancada al votar en abstención respecto al aplazamiento de la reforma contra el nepotismo, argumentando que su intención era apoyar la propuesta original de la presidencia y no la modificada por sus compañeros.

También captado presuntamente dormido durante el primer informe de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Asimismo, defendió la realización de un concierto de la Sonora Santanera dentro del recinto legislativo, lo que derivó en un tenso enfrentamiento mediático con periodistas.

Antes de pedir licencia, el diputado fue criticado por dedicar tiempo a realizar análisis públicos sobre ediciones anteriores de "La Casa de los Famosos" en lugar de enfocarse en las comisiones legislativas.

