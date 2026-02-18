Desde este 17 de febrero, "La casa de los famosos" de Telemundo abrió sus puertas a las celebridades que formarán parte de esta nueva edición, en la que el público podrá conocer el lado más íntimo de los participantes y decidir, semana a semana, quién se queda y quién abandona la competencia.

En esta temporada, el programa apuesta por una mezcla de actores, influencers y figuras mediáticas, prometiendo convivencia intensa, alianzas inesperadas y confrontaciones constantes. Estos son algunos de los famosos confirmados.

Lupita Jones

La exMiss Universo 1991 y una de las figuras más influyentes en los certámenes de belleza en México fue la primera confirmada. Su carácter directo, liderazgo natural y experiencia pública la perfilan como una participante fuerte, poco dispuesta a callar y preparada para la confrontación.

En años recientes, Jones incursionó en el teatro con la obra "Las Leonas" y ha fortalecido su faceta como empresaria y conferencista, participando en foros de desarrollo personal y profesional.

Laura Zapata

Ícono de las telenovelas mexicanas y reconocida por sus villanas memorables, Laura Zapata cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. Su personalidad frontal y sin filtros la convierte en una de las participantes más impredecibles de la casa.

Ha participado en otros realities como "Secretos de villanas" (2023–2024) y ha estado envuelta en diversas polémicas, incluida su ruptura con sus hermanas Thalía y Ernestina Sodi y su postura pública tras el fallecimiento de su abuela, Eva Mange.

Sergio Mayer

Una de las incorporaciones más polémicas es la del actor, productor y político Sergio Mayer. Su ingreso fue confirmado tras anunciar que solicitó licencia a su cargo como diputado para participar en el reality.

“Hace como una semana y media me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir licencia”, declaró Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena.

Mayer ya participó en "La casa de los famosos México" en 2023, por lo que su regreso apunta a una estrategia calculada, lectura de cámara y juego social intenso.

Kunno

El influencer regiomontano es uno de los rostros más populares de redes sociales, con millones de seguidores en TikTok e Instagram. Su ingreso representa la voz de la generación digital dentro del reality.

Además de su éxito en plataformas, Kunno ha participado en campañas de moda, eventos internacionales y ha incursionado en la música con temas como "Hoy te toca" y "El ganado".

Jailyne Ojeda

La influencer y empresaria, con más de 14 millones de seguidores, se suma como una de las representantes más fuertes de los creadores de contenido latinoamericanos. Ha trabajado con marcas como Fashion Nova y desarrollados proyectos empresariales propios.

Ahora llega a "La casa" para demostrar que su influencia va más allá de las redes sociales.

Yina Calderón

Empresaria e influencer colombiana, Yina Calderón es una de las figuras más explosivas y polémicas de esta temporada. Su personalidad directa y confrontativa la perfila como una posible villana del reality.

Su participación amplía su alcance en audiencias hispanohablantes de Estados Unidos y Latinoamérica y anticipa fuertes tensiones dentro de la casa.

Caeli

Patricia Caeli Santaolalla López, conocida simplemente como Caeli, es una de las creadoras de contenido más influyentes de México. Alcanzó la fama con su icónica frase “Mimimimiercoles” y posteriormente incursionó en la televisión en programas como "Hoy" (2024).

Ha participado en "La Voz Kids", explorado la música y protagonizado diversos escándalos virales que prometen salir a la luz durante su estancia en el reality.

Kenny Rodríguez

Kenneth “Kenny” Conrado Rodríguez, influencer nacido en Nueva York e hijo de padres dominicanos, se dio a conocer tras participar en la sexta temporada de "Love Island USA".

Antes de su incursión en la televisión hispana, construyó una carrera como creador de contenido de estilo de vida y fitness. Su reto será consolidar una estrategia sólida dentro de la casa y capitalizar el apoyo de sus seguidores.

Josh Martínez

Ganador de "Big Brother USA 19" y uno de los estrategas más experimentados del reality. De origen cubano, es conocido por su lectura del juego social y manejo de alianzas. Llega como uno de los competidores más peligrosos.

Laura González “Laura G”

Detrás de la figura pública se encuentra la colombiana Laura González, una profesional en Comunicación Social y Periodismo. Alcanzó notoriedad a nivel nacional en 2017 gracias a su participación en el reality "Protagonistas de Nuestra Tele".

Ha desarrollado una carrera que combina el modelaje, la creación de contenido digital y distintos proyectos enfocados en el bienestar y la estética femenina. Su presencia en redes se caracteriza por una exposición constante, un relato personal cercano y una gestión activa de sus audiencias.

Fabio Agostini

Modelo e influencer español con historial en realities internacionales. Destaca por su perfil físico, disciplina y carisma ante cámara. Aporta atractivo y competitividad al elenco.

Zoe Bayona

Influencer española conocida por su paso por realities europeos. Genera conversación por su personalidad directa y su presencia en redes. Representa el perfil internacional joven del formato.

Stefano Piccioni

Creador de contenido enfocado en fitness y estilo de vida. Ha participado en realities de convivencia y competencia. Su disciplina física puede ser clave en las pruebas.

Julia Argüelles

Actriz mexicana formada en el CEA de Televisa. Ha trabajado en series y telenovelas, además de tener presencia en redes. Entra al reality para mostrar una faceta más personal.

Celinee Santos

Modelo dominicana y ex Miss República Dominicana. Cuenta con experiencia en certámenes de belleza y escenarios internacionales. Aporta glamour y proyección internacional.

Horacio Pancheri

Actor argentino radicado en México, con trayectoria en telenovelas. Representa al talento tradicional frente a influencers y celebridades digitales. Su perfil es más reservado.

Eduardo Antonio “El Divo”

Cantante y figura del entretenimiento cubano con amplia trayectoria. Ha sido conductor y personaje recurrente en la farándula latina. Su personalidad promete momentos intensos.

Kenzo Nudo

Influencer y exparticipante de "Love Island USA". Destaca por su carisma y presencia física. Tiene experiencia previa en dinámicas de encierro y convivencia.

Vanessa Arias

Actriz mexicana con carrera en telenovelas y televisión. Ha compartido públicamente episodios personales que la han mantenido en conversación mediática. Aporta experiencia emocional al reality.

Yoridan Martínez

Atleta cubano y excompetidor de "Exatlón Estados Unidos". Reconocido por su resistencia física y mental. Es uno de los perfiles más fuertes para las pruebas.

Zelma “Curvy” Cherem

Conductora e influencer mexicana, promotora del body positivity. Ganó Este es mi estilo y participó en "Survivor México". Combina experiencia en realities con un discurso social.

Oriana Marzoli

La figura de televisión es conocida por su participación en formatos como "Gran Hermano VIP" y "La isla de las tentaciones". Su carácter explosivo, frontal y emocional la ha convertido en una figura altamente polarizante y mediática.

