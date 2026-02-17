Sergio Mayer se convirtió en tendencia en las redes sociales tras ingresar, de último minuto, a la sexta temporada de "La casa de los famosos" de Telemundo.

Tras algunos rumores que lo señalaban como el concursante sorpresa, Mayer apareció, esta noche, en los foros del reality show, luciendo un look completamente negro y dejando a más de uno con la boca abierta.

Cabe destacar que Mayer ya participó en el polémico programa, incluso llegó hasta la final de la primera temporada pero en la versión mexicana.

Lo que llamó la atención es que el exGaribaldi actualmente se desempeña como diputado federal; sin embargo, de acuerdo con información publicada por la Cámara de diputados, le fue otorgada una licencia indefinida para ausentarse de sus labores.

"En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero", se puede leer en la página oficial.

Este detalle tampoco pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron esta decisión:

"¿Qué pedo con la Cámara de diputados dándole licencia a Sergio Mayer para que entre a LCDLF?", "Sergio Mayer pidió licencia como diputado federal de Morena… para regresar a La Casa de los Famosos", "Mejor que renuncie al cargo", "Y sí, Sergio Mayer pasa más tiempo encerrado en LCDLF que en la Cámara de diputados", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

En esta nueva temporada, el también productor compartirá créditos con personajes como Laura Zapata. Curvy Zelma, Vanessa Arias, Horacio Pancheri, Eduardo Antonio, la Youtuber Caeli y el creador de contenido Kunno.

