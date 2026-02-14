Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, se lanzó contra el influencer Kunno, muy amigo de la familia Aguilar, con quien él no tiene una relación cercana desde hace años; Emiliano estalló en en contra del influencer y hasta "destapó", muy a su estilo, el supuesto romance entre su cuñado Christian Nodal y Kunno.

El influencer, quien se dio a conocer en 2020 a través de TikTok, por su icónica "Kunno Caminata" (la "caminata" viral), bailes extravagantes, moda y una personalidad exagerada, fue cuestionado sobre Emiliano Aguilar en una reciente entrevista.

Y aunque no quería opinar, terminó diciendo que debería ir a rehabilitación, y que prefería no hablar de él porque le daba miedo.

"No opino, no opino no opino, mándenlo a rehabilitación (risas), no, no opino la verdad, no me interesa esa persona, la verdad es que no quiero meterme en su boca porque ¡qué miedo!", expresó.

El mayor de los Aguilar, quien está distanciado de toda su familia, reaccionó a las declaraciones de Kunno:

"Mira a donde fuiste a meterte perro aparte de Nodal; esto es el comienzo pin** perro aquí y en todos lados me la pelas @papikunno", se lee.

En sus estados de Instagram, Emiliano, quien ha enfrentado todas las polémicas a raíz de su separación de la familia Aguilar, compartió un par de videos con los que se burla de Kunno y del supuesto romance que tiene con Nodal, esposo de su hermana Ángela.

No es la primera vez que estas versiones rondan en redes, pues debido a la cercanía entre Kunno, Ángela y Nodal, las versiones de un supuesto triángulo amoroso se han vuelto memes.

Emiliano Aguilar se lanza contra Kunno en redes sociales.

Muchos de los seguidores de Emiliano, quien se está abriendo camino en el rap, le pidieron dejar de lado los chismes y las polémicas, pues lo que quieren es escuchar música nueva.

"Primo ya dedíquese de lleno a la música y deje ya de andar en chismes como vieja de tianguis, yo soy su seguidor pero quiero rolas nuevas, música rap, lo suyo no chismes, las cosas hay que dejarlas que fluyan solas, a todos nos llega la hora de pagar nuestros actos puro pa' delante compa", escribió uno de sus seguidores.

Emiliano Aguilar reveló que según sus fuentes, su familia intervino para que le retiraran la invitación a la entrada de "La casa de los famosos" , en Estados Unidos, donde Kunno ya está confirmado.

