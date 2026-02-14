Más Información

Sembrando conocimiento desde mi Alma Mater

Sembrando conocimiento desde mi Alma Mater

Una fiesta popular en Bellas Artes: Arturo Chacón-Cruz rindió homenaje a José José y Juan Gabriel

Una fiesta popular en Bellas Artes: Arturo Chacón-Cruz rindió homenaje a José José y Juan Gabriel

En la Cineteca Nacional exigen a su directora mejores condiciones de trabajo

En la Cineteca Nacional exigen a su directora mejores condiciones de trabajo

Murales de Chávez Morado en el Día de los Enamorados

Murales de Chávez Morado en el Día de los Enamorados

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

París reabre su templo del romanticismo en San Valentín; el Museo de la Vida Romántica vuelve a latir

, se lanzó contra el influencer Kunno, muy amigo de la familia Aguilar, con quien él no tiene una relación cercana desde hace años; Emiliano estalló en en contra del influencer y hasta "destapó", muy a su estilo, el supuesto romance entre su cuñado Christian Nodal y Kunno.

El influencer, quien se dio a conocer en 2020 a través de TikTok, por su icónica "Kunno Caminata" (la "caminata" viral), bailes extravagantes, moda y una personalidad exagerada, fue cuestionado sobre Emiliano Aguilar en una reciente entrevista.

Y aunque no quería opinar, terminó diciendo que debería ir a rehabilitación, y que prefería no hablar de él porque le daba miedo.

Lee también:

"No opino, no opino no opino, mándenlo a rehabilitación (risas), no, no opino la verdad, no me interesa esa persona, la verdad es que no quiero meterme en su boca porque ¡qué miedo!", expresó.

El mayor de los Aguilar, quien está distanciado de toda su familia, reaccionó a las declaraciones de Kunno:

"Mira a donde fuiste a meterte perro aparte de Nodal; esto es el comienzo pin** perro aquí y en todos lados me la pelas @papikunno", se lee.

En sus estados de Instagram, Emiliano, quien ha enfrentado todas las polémicas a raíz de su compartió un par de videos con los que se burla de Kunno y del supuesto romance que tiene con Nodal, esposo de su hermana Ángela.

No es la primera vez que estas versiones rondan en redes, pues debido a la cercanía entre Kunno, Ángela y Nodal, las versiones de un supuesto triángulo amoroso se han vuelto memes.

Lee también:

Emiliano Aguilar se lanza contra Kunno en redes sociales.
Emiliano Aguilar se lanza contra Kunno en redes sociales.

Muchos de los seguidores de Emiliano, quien se está abriendo camino en el rap, le pidieron dejar de lado los chismes y las polémicas, pues lo que quieren es escuchar música nueva.

"Primo ya dedíquese de lleno a la música y deje ya de andar en chismes como vieja de tianguis, yo soy su seguidor pero quiero rolas nuevas, música rap, lo suyo no chismes, las cosas hay que dejarlas que fluyan solas, a todos nos llega la hora de pagar nuestros actos puro pa' delante compa", escribió uno de sus seguidores.

Lee también:

Emiliano Aguilar reveló que según sus fuentes, su familia intervino para que le retiraran la invitación a la entrada de "La casa de los famosos" , en Estados Unidos, donde Kunno ya está confirmado.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]