"Todos contra mi, ¿neta?", es la pregunta que se hace Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien lleva tres años distanciado de su padre, y sus tres medios hermanos, a esto se le suma que recientemente ha tenido un intercambio rudo de declaraciones con su hermano Leonardo y ha exhibido ataques de su cuñado, el cantante Christian Nodal.

Emiliano, quien por sí solo se abre camino en el rap, defendió a su madre Carmen Treviño públicamente, de quien habló Pepe Aguilar en una entrevista con "Ventaneando", donde aseguró que Carmen no sólo se llevó a su hijo, sino que "le vació la casa", palabras que no le parecieron a Emiliano.

Emiliano Aguilar dice que nunca está feliz

Emiliano Aguilar confesó que le da tristeza el distanciamiento con su padre Pepe Aguilar, a pesar de lo que muchos podrían pensar, que por su aspecto rudo y con tatuajes ese tema no le afecta.

Así lo dijo en entrevista con "Despeirta América", donde afirmó que a pesar de lo que pueda aparentar, siempre se quiere el amor del padre y de la familia,

"Da tristeza que yo contra todos, ¿no?, yo contra toda la familia".

Descartó que sus declaraciones las haga para ganar dinero, pues aunque admitió que su único ingreso es por TikTok, el cual pasa directo a sus dos hijas, él no busca dinero, sólo seguir su camino musical.

Admite que a menudo se siente triste y solo.

"Yo realmente nunca estoy feliz, siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste, ¿si me explico?; no lo digo para que digan 'este vato va a empezar a llorar', no me importa lo que la gente diga, es mi sentimiento; me siento solo a veces".

Antonio Aguilar y Flor Silvestre con Carmen Treviño y su hijo Emiliano Aguilar.

Afirma que estaba muy inmaduro aunque sí la regó, cuando hace siete años se metió en problemas legales por intentar traficar personas de manera ilegal, aunque ese hecho, dice, sí pudo haber afectado la relación con la familia Aguilar.

"Absolutamente nada", es lo que respondió cuando le preguntaron lo que pensaba de el esposo de su hermana Ángela Aguilar, Christian Nodal; sobre qué le diría a su hermano Leonardo si lo tuviera de frente, dijo: "no creo que nos volvamos a ver de frente".

Finalmente, confesó que por el momento no desea hablar con su padre Pepe Aguilar, que si le le marcara por teléfono, no contestaría, pues considera que este no es el momento para tener algún acercamiento.

"Ahorita no, de mi parte no, es que sí da tristeza que todos, neta todos contra mí", lamentó.

