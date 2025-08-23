Más Información

"Que vengan las auditorías", reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

Fotografío gente y lugares que nadie quiere ver: Fershow Escárcega 

Reconstruyen y completan los mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta

La UNAM: fundamental en mi trayectoria académica y profesional

Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

está enojado con su padre Pepe Aguilar, el hijo mayor del cantante le hizo un reclamo público por lo que dijo sobre su madre en una reciente entrevista que le dio a Pati Chapoy, en la que Pepe afirmó que si no estuvo con Emiliano durante sus primeros años de vida, fue porque Carmen Treviño la madre, no lo permitió.

"Es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá", dijo en la entrevista Pepe, y precisó que un día, sin avisarle, se fue de la casa con el niño.

"Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa, no estoy acusando a nadie, fue hace 33 años", relató en la entrevista dada a conocer en junio, en la que detalló que la relación con Carmen Treviño no era buena y que cuando ella decidió irse de la Ciudad de México, no sólo se llevó a su hijo, sino que le dejó la casa vacía.

Explicó que por ello no se dio la relación que él hubiera querido tener con su hijo Emiliano, y aunque trató de buscarlo, al principio era difícil que se lo prestaran, sin embargo él iba y venía a Tijuana sólo para verlo.

A pesar de que años después retomaron la relación, y que Pepe ayudó a Emiliano con el problema legal que tuvo en 2027, cuando fue detenido en Estados Unidos, actualmente no tienen cercanía por decisión de Emiliano, quien a través de redes salió en la defensa de su madre.

Emiliano Aguilar defiende a su madre Carmen Treviño

"¿Qué hicieran ustedes si tienen a un jefe que tiene a los medios encima de él y cualquier cosa que dice los medios lo escuchan y en una entrevista habla mal de tu mamá, habla mal de ella de que supuestamente hizo esto y el otro cuando es mentira?", lanzó la pregunta Emiliano en redes, a través de un video.

Emiliano hizo el hincapié de que su madre no se puede defender, que está sola en casa, y cuestionó en redes:

"¿Qué hicieran ustedes por su jefa?".

Los cibernautas le han escrito todo tipo de mensajes, en la mayoría de ellos le externan su apoyo y le piden que siga adelante, y quea raíz de hacer público su romance con Christian Nodal.

Emiliano compartió el tramo de la entrevista en la que Pepe Aguilar habla de su madre Carmen Treviño y escribe:

"Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa pinche manera, te quiero mucho jefa", se lee.

Emiliano Aguilar remata su reclamo a su padre Pepe Aguilar, escribiendo:

"Esta mierd** no es graciosa. No había razón por la cual decir eso".

