Pepe Aguilar no quiere presionar a su hijo mayor Emiliano, y aunque desde hace un tiempo no se hablan, confía en que esa situación cambie más adelante, derivado de ese distanciamiento, el cantante de regional mexicano no conoce aún a su nieta Ángela, pues desde hace un par de años su hijo lo convirtió en abuelo.

En entrevista para "Ventaneando", Pepe habló de su familia, entre ellos de su hija menor Ángela, quien no ha dejado de estar en medio de la polémica desde que destapó su romance con Christian Nodal hace poco más de un año, Pepe confesó que la boda de su hija lo tomó por sorpresa porque "todo fue muy rápido", aunque después entendió por qué, cuando supo que se habían enamorado mucho tiempo atrás.

Al tocar el tema de su hijo Emiliano, fruto de su relación con Carmen Treviño, Pepe admitió que su hijo es el que no le habla, que él lo buscó en su momento, pero después comprendió que todos tienen el derecho de hacer con su vida lo que quieran, incluido su hijo quien en este momento está trabajando, haciendo rap y manteniendo a su pequeña hija.

"Si él quería o necesita tener un tiempo para tener su vida y por primera vez hacer lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida y que trabaja, que mantiene a su hija y a su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?", cuestionó.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar con su hija Ángela.

¿Qué distanció a Pepe Aguilar de su hijo Emiliano?

"Es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá", contestó Pepe Aguilar a la pregunta de Pati Chapoy sobre la relación entre padre e hijo, y aclaró que no fue él quien se alejó de Emiliano, sino que la madre los alejó.

"Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa, no estoy acusando a nadie, fue hace 33 años", relató.

Pepe contó que vivían en la Ciudad de México y no se llevaban bien, un día, dijo, ella optó por irse, Emiliano tenía poco más de un año. Pepe asegura que él buscó a su hijo de manera inmediata y que incluso tuvo que empezar desde cero porque ella se llevó todo, incluidos muebles y su carro.

"Me dejó en la casa vacía", dijo entre risas.

Explicó que por ello no se dio la relación que él hubiera querido tener con su hijo Emiliano, y aunque trató de buscarlo, al principio era difícil que se lo prestaran, sin embargo él iba y venía a Tijuana sólo para verlo.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar junto a Ángela y Leonardo Aguilar. Foto: Instagram oficial.

Afirmó que se hizo responsable de la manutención de Emiliano hasta que tuvo 18 años, incluso tiene guarda los recibos como prueba de ello.

Recordó que cuando Emiliano tuvo el problema legal en 2017 y fue detenido por intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a cuatro personas de origen asiático, él como su padre lo ayudó porque fue un momento de desgracia, el cual lo tomó por sorpresa porque venían de una situación de "estira y afloja" porque realmente no se conocían; cuando su mamá lo mandó a vivir con él a los 18 años no habían vivido juntos más de tres meses.

"Él no me conocía, no conocía las reglas de la casa bien ni yo lo conocía a él y no sabía qué bagaje traía cargando", dijo.

Admite que se dio cuenta de la falta que le hizo a Emiliano durante muchos años.

"Traté de compensar pero no se puede, él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo", reconoció, y reiteró que a pesar de esa distancia que hay entre ellos él lo ama incondicionalmente, y aplaudió que le esté yendo bien en la música y con la cantada pese a que él no comprende muy bien el rap, pero lo respeta porque es una forma de expresión.

