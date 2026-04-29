La compañía Jo Strømgren presentará en México una de las obras más emblemáticas de la danza noruega: “A Dance Tribute to the Art of Football”.

La Coordinación Nacional de Danza arranca su agenda internacional con esta obra, que se presentará el 19 y 20 de mayo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

La poética coreográfica de la agrupación fue celebrada por el titular de la Coordinación Nacional de Danza, Alonso Alarcón. Una poética que tiene que ver con el humor, dijo:

“Eso es algo que en el campo artístico mexicano sabemos que está presente en nuestras culturas ancestrales, en nuestras danzas también: el componente del humor. Pero no es tan común verlo en propuestas coreográficas contemporáneas; ésta es una característica que nos parece que va a ser muy relevante de lo que traerá la agrupación”.

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Además, continuó, “A Dance Tribute…” es una pieza que ha girado por diversos festivales internacionales de peso, lo que le da gusto que llegue a uno de los escenarios del INBAL. La producción se enmarcará en los eventos que habrá por el Mundial.

“Algo importante que pone la coreografía sobre el escenario es el tema de las masculinidades: cómo pueden entenderse de otras maneras, desde la vulnerabilidad, el compañerismo, el juego y el humor. Es una producción que va a colocar temas muy importantes para México”, afirmó Alarcón.

En esta línea, señaló ciertos antecedentes en la danza mexicana, particularmente en el trabajo de José Rivera, Lydia Romero y Raúl Flores Canelo. En el caso de la compañía noruega, se trata de una danza grupal en la que los bailarines exploran las maniobras espaciales de lo coreográfico, las nociones de juego y estrategia, y el teatro físico, puesto que Jo Strømgren es uno de los grandes referentes del teatro físico en Europa.

“Tiene que ver, justamente, con conceptos de masculinidad asociados a la rivalidad y la competencia, algo con lo que podemos vincular al fútbol. Pero en esta pieza coreográfica está, sobre todo, el lenguaje del movimiento (...). Puedes ver cuerpos atléticos, entrenados en una concepción masculina hegemónica, pero en la relación entre estos varones se tejen otro tipo de afectos, otros manejos del humor y otras sensibilidades. Todo eso se va creando a través de la dramaturgia del espectáculo”, concluyó.