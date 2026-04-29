Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, recorrió los pasillos de la Cámara de Diputados, donde conoció de primera mano el trabajo de las y los congresistas mexicanos.

Acompañado por su esposa Perla Díaz y su hija, la diputada Teresa Ealy, fue recibido por el pleno de la Cámara Baja, y la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le dio la bienvenida.

“Esta presidencia y esta Mesa Directiva le da la más cordial bienvenida a Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, El Gran Diario de México. Muchísimas gracias por estar aquí querido Juan Francisco, esta Mesa Directiva y todas mis compañeras y compañeros te dan la más cordial bienvenida. Muchas gracias también por la presencia de su esposa, nuestra querida Perla Díaz. Muchas gracias por estar aquí”, declaró López Rabadán.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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Adentro del Pleno, el licenciado fue apapachado por diputadas y diputados federales, quienes se acercaron a él para saludarlo y pedirle fotos.

Margarita Zavala, diputada del PAN, calificó a Juan Francisco Ealy como un hombre parte de la historia del país.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Yo estoy muy contenta porque lo quiero mucho, lo conozco, ha sido parte de la historia del país. También tengo una amistad con Perla y además es el periódico en el que escribo, que reciben en mi casa, que lee mi mamá, y es un cariño que le tengo muy especial”, expresó.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

En el pleno también se acercaron a saludarlo, congresistas como el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal; el coordinador del PRI, Rubén Moreira; el diputado Mario Zamora; y el diputado Sergio Gutiérrez Luna, entre otros.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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Al término de su visita, que se prolongó por más de 3 horas, el licenciado Ealy se dijo “orgulloso” de conocer de primera mano el trabajo del poder legislativo.

“Es algo muy histórico venir a conocer cómo trabajan nuestros representantes en el Congreso de La Unión. Agradecido con la Cámara de Diputados y la labor que realizan”, indicó en entrevista.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Asimismo, reconoció el trabajo de congresistas como la diputada María Teresa Ealy, quienes aseguró, dignifican el papel de la mujer mexicana en el país.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“María Teresa es una mujer muy luchadora, siempre ha luchado por la mujer mexicana y es muy merecido que ella esté aquí, porque muchas veces la mujer ha estado olvidada y eso creo que avala totalmente a una persona como mi hija María Teresa, quien ha sabido y ha correspondido a lo que las mujeres han hecho en la historia de México”, expresó.

Finalmente, destacó la labor del Gran Diario de México, como puente de información entre el Congreso y la ciudadanía.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Es importante la labor que hace el poder legislativo, pero también es importante el trabajo que se hace en periódicos como EL UNIVERSAL. Es algo muy plausible ver cómo los medios de comunicación son el puente con la ciudadanía para informar las sobre las decisiones importantes que se toman en esta Cámara. Aquí se toman las decisiones más importantes de México y EL UNIVERSAL siempre estará para informarlo”, aseveró.

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo de El Universal, visitó la Cámara de Diputados. Estuvo acompañado de su esposa Perla Diaz de Ealy y de su hija la diputada María Teresa Ealy. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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bmc