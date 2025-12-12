El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, compartió con los colaboradores de este diario una comida con motivo de fin de año en las históricas instalaciones de Bucareli 8, luego de pasar por momentos delicados de salud y tener una recuperación exitosa.

En el convivio, efectuado ayer, los colaboradores de El Gran Diario de México compartieron también con Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de EL UNIVERSAL, y con Juan Carlos Ealy Lanz Duret, Director de Operaciones, Mantenimiento, Inmuebles y Servicios.

Estuvieron presentes los directivos de este diario: David Aponte, director General Editorial; Carlos Benavides, director Editorial, y Miguel Castillo, subdirector Editorial.

Lee también: Paola Rojas en una charla sobre periodismo y violencia de género en EL UNIVERSAL

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, convivió con empleados de esta casa editorial. Fotos: de Juan Boites. El Universal

En la comida, que inició a las 14:30 horas, los empleados pudieron convivir en un espacio abierto donde se degustó una taquiza con un asado de jabalí a la griega y antojitos mexicanos como tlacoyos y sopes, todo preparado por un asadero originario de Actopan, Hidalgo.

Cerca de las 15:00 horas, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz se acercó a sus empleados de redacción, ventas, comercialización y áreas operativas y les deseó lo mejor para las fechas decembrinas y agradeció su presencia.

Entre fotos y anécdotas, reporteros, diseñadores, fotoperiodistas y camarógrafos, así como personal administrativo y de intendencia, compartieron junto con el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz la comida y él los acompañó con un taco de jabalí y un refresco.

Lee también: Sheinbaum inaugura Hospital General 36 en Puebla; “estamos construyendo el sueño de tener una salud universal, afirma

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, convivió con empleados de esta casa editorial. Fotos: de Juan Boites. El Universal

Varios de ellos se acercaron a saludarlo y a desearle lo mejor en su recuperación, que lo ha llevado a ausentarse de diversos eventos, pero, a pesar de las dificultades, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz se empeñó en acompañarlos.

Los empleados coincidieron en que este tipo de reuniones fomentan el compañerismo y la posibilidad de compartir ideas y comentarios sobre el trabajo diario.

Hubo quienes llegaron de coberturas en varias partes de la ciudad y otros aprovecharon para despedirse tras decidir cerrar un ciclo laboral, como Irene González, contadora con larga trayectoria en el periódico, y otros para quienes fue su primer día en la empresa, como Santiago, nuevo integrante del equipo de fotografía.

Lee también: Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutan una cata exclusiva en La Vid Argentina

Particularmente, quienes han sido reporteros de EL UNIVERSAL por varios años compartieron anécdotas de coberturas pasadas y quienes se integraron este año compartieron su perspectiva sobre la agenda actual y sus próximos trabajos.

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz se retiró cuando todos habían recibido su comida y la convivencia iba cerrando, y agradeció a todos su presencia y su labor como colaboradores de EL UNIVERSAL.

Con el cierre de este año, El Gran Diario de México se prepara para los festejos de su 110 aniversario con un relanzamiento de su Misión, Visión y Valores.

Lee también: Saskia Niño de Rivera: charla exclusiva sobre infancias y reclutamiento criminal en EL UNIVERSAL

La Misión aún es servir a la audiencia con el fin de mejorar sus vidas con un periodismo independiente, plural y de excelencia, que los acompañe en la toma de decisiones mediante contenidos confiables en multiplataformas y sustentados en nuestros valores: independencia, pluralidad, colaboración, innovación, confianza y compromiso social.

La Visión es ampliar el legado de EL UNIVERSAL, expresado en liderazgo y credibilidad, consolidándose como un referente innovador al generar y distribuir contenidos.