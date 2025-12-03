La última cata del año, realizada en colaboración con La Vid Argentina, en su sucursal Condesa, reunió el pasado martes 2 de diciembre a suscriptores de EL UNIVERSAL en una experiencia gastronómica y enológica diseñada especialmente para ellos.

Estas actividades forman parte de los beneficios para quienes confían diariamente en el periodismo de El Gran Diario de México y buscan vivir experiencias únicas y exclusivas.

Suscríbete EL UNIVERSAL dándo clic aquí

La Vid Argentina: Una tradición de calidad

La Vid Argentina abrió sus puertas hace casi 25 años en la colonia Del Valle. | Foto: Angélica Vázquez.

La Vid Argentina abrió sus puertas hace casi 25 años en la colonia Del Valle. Su calidad constante le ha permitido mantenerse como un referente de cocina argentina en la ciudad. En 2012, el restaurante formalizó su alianza con Finca La Vid, empresa hermana que produce gran parte de los alimentos y maneja dos pilares de la marca, el vino y los cortes a la parrilla.

Lee también Vinos de altura con EL UNIVERSAL y La Vid Argentina: suscriptores disfrutan exclusiva cata

Un exquisito menú de cinco tiempos

Durante la cata, los asistentes recorrieron un menú especialmente diseñado para resaltar las notas de cada etiqueta:

Herencia Trabajo Chardonnay acompañado de provoleta a la parrilla con tomate grillado.

acompañado de a la parrilla con tomate grillado. Finca La Vid Gran Reserva Malbec con una empanada de picanha Certified Angus Beef cortada a cuchillo, uno de los maridajes favoritos de la noche.

Gran Reserva Malbec con una empanada de picanha Certified Angus Beef cortada a cuchillo, uno de los maridajes favoritos de la noche. Finca La Vid Gran Reserva Cabernet Sauvignon, con el tradicional locro argentino, perfecto para el maridaje.

Churrasco Certified Angus Beef a la parrilla con batatas asadas y strudel de manzana con helado de vainilla. | Foto: Angélica Vázquez.

Herencia Trabajo Cabernet Franc y churrasco Certified Angus Beef a la parrilla con batatas asadas.

y churrasco a la parrilla con batatas asadas. Herencia Trabajo Extra Brut con un strudel de manzana y helado de vainilla para cerrar con broche de oro.

Además, los asistentes probaron los alfajores artesanales de la casa, bajo la marca Amores, una combinación de galleta suave y dulce de leche que conserva el sabor clásico argentino.

Los asistentes probaron los alfajores artesanales Amores, una combinación de galleta suave y dulce de leche que conserva el sabor clásico argentino. | Foto: Angélica Vázquez.

Lee también Sabores de Argentina: Una cata exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL

“La experiencia fue excelente, especialmente el maridaje. Las empanadas con el vino tinto fueron perfectas. La provoleta me encantó. Es una experiencia que quisiéramos repetir constantemente, dijo Luis García, suscriptor presente en la experiencia.

La cata realizada en la Vid Argentina fue una experiencia gastronómica y enológica exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL. | Foto: Angélica Vázquez.

Beneficios exclusivos para suscriptores

Durante el evento, los asistentes tuvieron acceso a precios especiales en vinos y alfajores. Además, los suscriptores de EL UNIVERSAL pueden disfrutar 20% de descuento en su consumo en La Vid Argentina.

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Si aún no formas parte de EL UNIVERSAL, suscríbete ahora dando clic aquí y comienza a vivir experiencias únicas. Porque al ser suscriptor tienes acceso a periodismo confiable y de calidad, así como a momentos organizados pensados en ti.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos.

Disfruta contenido especial en la Sala Plus.

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.

Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.