La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las instituciones más queridas, más respetadas y más emblemáticas.

Al encabezar la 116 Asamblea General del IMSS e inauguración del Hospital General 36 en Puebla, Puebla, Sheinbaum Pardo declaró que el Instituto es motivo de orgullo nacional y llamó a garantizar que su grandeza esté en la sensibilidad, trato humano y vocación de servicio.

“Lo digo con certeza, el IMSS es una de las instituciones más queridas, más respetadas y más emblemáticas del Estado mexicano. El IMSS es parte viva de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestro compromiso como nación, es una institución que ha acompañado por generaciones a millones de mexicanas y mexicanos y que continúa siendo ejemplo de servicio, entrega y de fraternidad”, declaró.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la 116 Asamblea General del IMSS e inauguración del Hospital General 36 en Puebla (10/12/2025). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Aseguró que se ha avanzado en la modernización de servicios, ampliación de derechos, mejora de la calidad de atención y en la convicción de que la salud es un derecho que nos falta. Admitió que hay “un rezago” que hay que avanzar. Destacó que el IMSS-Bienestar “poco a poco” va consolidándose.

"El sueño de tener una salud universal"

“Estamos construyendo, realmente, el sueño de tener una salud universal”, dijo la mandataria federal al reconocer el trabajo que se hace en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

El objetivo, dijo, es que se pueda tener en el corto plazo una “cámara de compensación” para que las personas se atiendan en todo el sistema: “Si logramos conjuntar servicios y atender de manera universal, habremos dado un brinco cualitativo y cuantitativo muy importante para el pueblo de México”.

Señaló que el IMSS resistió a la “larga noche neoliberal”, en la que se buscaba desmantelar y privatizar las instituciones: “El IMSS también resistió a graves momentos de corrupción, de personajes que convirtieron los recursos de las y los trabajadores en botines privados, el IMSS resistió porque millones de mexicanas y mexicanos, y sobre todo sus trabajadoras y sus trabajadores lo defendieron”.

“En estos años, desde el inicio de la cuarta transformación, el IMSS ha puesto en el centro nuevamente el valor de lo público y el gobierno también (...). En estos 12 años vamos a crecer en más de 11 mil camas, casi tres veces lo que se creció en 36 años, y eso se puede hacer con los recursos propios del IMSS”, añadió.

Contó que el Seguro Social fue concebido por la visión de estado del general Lázaro Cárdenas, “quien entendió la necesidad de garantizar seguridad y bienestar a la clase trabajadora”.

Destacó que en momentos difíciles como pandemia o crisis económicas, el Instituto ha mantenido su vocación de trabajar para servir. Es un espacio de esperanza, expresó.

Reiteró que para enero se busca iniciar con una credencialización universal e insistió en que seguirá el avance para la entrega de medicamentos.

Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó la importancia del hospital para las personas poblanas y propuso que sea renombrado como Carmen Serdán Alatriste porque “fue una valiente revolucionaria” que después trabajó como enfermera.

