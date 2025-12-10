A un mes de iniciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegado tras el asesinato de Carlos Manzo, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, presentó un balance de avances y el calendario de acciones que se implementarán durante diciembre en todo el estado.

Acompañado por integrantes del gabinete federal, Torres Rosas destacó que el plan integra “el trabajo de todo el Gobierno de México, día por día y semana por semana”, bajo 12 ejes y 100 acciones.

Durante noviembre, explicó, se realizaron ferias del bienestar, jornadas Sí al desarme, sí a la paz, y se llevaron a cabo 217 diálogos comunitarios con más de 14 mil participantes.

La CFE concluyó múltiples obras de electrificación, mientras que dependencias como Economía, Agricultura, Imjuve y Cultura desplegaron actividades productivas, juveniles, educativas y culturales; sin embargo, Torres Rosas subrayó que diciembre será un mes decisivo para consolidar la presencia institucional en Michoacán.

Entre las acciones centrales mencionó la sustitución de 18 mil estufas de leña por estufas ecológicas, con el fin de mejorar la salud y seguridad de miles de familias.

También destacó la participación de 10 mil 593 jóvenes en la “Carrera por la Paz”, como parte del eje de reconstrucción del tejido social.

La Secretaría de Economía llevará la Feria de Comercio por la Paz y la Justicia al Museo Nacional de Antropología, mientras que se instalarán nuevos Comités Promotores de Inversión en Lázaro Cárdenas y Uruapan.

Además, en diciembre continuarán las entregas de certificados parcelarios, escrituras y títulos de propiedad, la instalación de 212 promotores de lengua purépecha, y asambleas indígenas para avanzar en los planes de justicia de pueblos originarios, incluidos el Purépecha y el Mazahua-Otomí.

En materia de salud e infraestructura social, se prevé la inauguración de la primera etapa del hospital del Insabi I en Arantepacua, la habilitación de consultorios médicos y nuevas contrataciones de especialistas. Conagua concluirá obras de agua potable en varios municipios y rehabilitará plantas de tratamiento.

Torres Rosas adelantó que, hacia el cierre del año, la CFE concluirá 15 nuevas obras de electrificación, y se presentará un certificado laboral agroexportador para garantizar condiciones justas y sustentables en el sector agrícola.

“El objetivo es construir paz, justicia y desarrollo con y para el pueblo de Michoacán”, afirmó el funcionario.

