Previo al cierre de sesiones, el grupo parlamentario de Morena regaló MacBooks Air a sus 253 diputadas y diputados federales.

Ocurrió la tarde de este martes, mientras se debatía la reforma de vapeadores. Cerca de las 14:00 horas, las y los congresistas guindas comenzaron a abandonar, por grupos, el pleno de sesiones. Fueron llamados a la sala de juntas del grupo parlamentario y al salón Heberto Castillo, donde les era retirado de su celular.

Adentro, cada diputada y diputado recibió un cheque con los recursos correspondientes a las subvenciones por concepto de atención ciudadana, asistencia legislativa, transporte y hospedaje. Los montos que recibió cada congresista, supera los 100 mil pesos, y su recepción está respaldada en Lo que establece la Ley de Remuneraciones.

Sin embargo, recibieron un “regalo” adicional. Se les entregó una mochila color negro con los logos de Morena y las iniciales de cada legislador y legisladora guinda: Adentro de la mochila, había una MacBook air de 256 gigas.

El precio de dicho modelo de MacBook ronda los 24 mil pesos en México.

Si se suman el costo de cada aparato electrónico que le fue dado a las y los congresistas de la bancada vinotinto, el costo aproximado por las 253 MacBooks, rondaría en los 6 millones 62 mil pesos.

Al solicitar una postura oficial, el área administrativa del grupo parlamentario guinda confirmó le hecho.

“Esto obedece a un tema de que varios diputados, a lo largo del año, habían solicitado una laptop para trabajar, no para que estén aquí físicamente en la Cámara, sino que la puedan llevar a sus territorios a trabajar. Entonces, de las economías del grupo parlamentario, o sea, quiere decir de los remanentes o de lo que pudimos llegar a ahorrar, destinamos un recurso para comprar éstas laptop para su uso personal de los diputados, exclusivamente para diputados de Morena”, declaró Miguel Faruk, coordinador administrativo de Morena, a EL UNIVERSAL.

