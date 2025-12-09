Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Cada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado recibió en sus oficinas 260 ejemplares de “Grandeza”, el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los más de 17 mil 420 ejemplares serán obsequiados.

El pasado viernes 5 de diciembre se estacionó un camión con cientos de cajas que fueron descargadas por trabajadores con “diablitos”, para distribuirlas entre los legisladores.

A lo largo de esta semana, hasta las oficinas de cada uno de los 67 senadores morenistas, ubicadas en los pisos 3 y 4 del recinto de Reforma e Insurgentes llegaron 13 cajas con el sello de Editorial Planeta, con 20 ejemplares por caja, es decir, cada morenista recibió un total de 260 ejemplares que da un total de más de 17 mil libros entre el grupo parlamentario.

Llegan al Senado cientos de libros de “Grandeza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador que regalados (09/12/2025). Foto: Especial

Una senadora, que pidió omitir su nombre, comentó que esos libros “nos los envío nuestro coordinador Adán (Augusto López) para obsequiarlos entre la gente.

Los ejemplares serán repartidos entre la población como un “regalo navideño” de los senadores morenistas.

