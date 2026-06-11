La fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que los lleve a la localización de José Manuel Jiménez Miranda, director de Seguridad Pública y posteriormente jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fuera asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Juan Manzo, hermano de la víctima, celebró la publicación del acuerdo de recompensa para la búsqueda de Jiménez Miranda. “Después de mucha insistencia y trabajo, se logra la publicación del jefe de escoltas, quien huyó de la justicia desde hace 8 meses y quien tiene mucho que explicar en el atentado a mi hermano. No vamos a desistir“, escribió en sus redes sociales.

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