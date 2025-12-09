Durante los últimos tres años de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), los agentes de alto perfil y fiscales adscritos a la dependencia tuvieron un seguro VIP con coberturas que incluían atención médica en accidentes y protección en actividades como tauromaquia, esquí, motociclismo, buceo, alpinismo o regatas.

Este esquema costó al erario mil 57 millones de pesos.

Pese a las restricciones previstas en la Ley de Austeridad Republicana, que eliminaron los seguros de gastos médicos mayores para servidores públicos en 2019, operó con sumas potenciadas aseguradas que alcanzaron hasta 20 millones de pesos para el fiscal general, y entre 3 millones y 7 millones para mandos medios y superiores, además de montos adicionales para familiares.

El contrato FGR/LPN/CN/SERV/022-11/2022 y las licitaciones LA-49-812-049000975-N-7-2024 y LA-49-830-049000975-N-5-2025, disponibles en la plataforma Compras MX, también contrastan con los lineamientos internos de racionalidad y austeridad que la propia FGR publicó en 2023, donde ordenó limitar seguros privados y restringir gastos operativos.

Según una estimación realizada por EL UNIVERSAL, los mil 57 millones 190 mil pesos fueron desembolsados por la Fiscalía General de la República en tres partidas: en 2023 se otorgaron 350 millones de pesos a la empresa MetLife México, S.A. de C.V.; en 2024, 328 millones 590 mil pesos a las empresas Seguros Atlas, S.A., y Seguros Argos, S.A. de C.V., y en 2025 fueron 378 mil 600 millones de pesos a Seguros Atlas S.A.; Seguros Argos, S.A. de C.V., y Agroasemex, S.A.

Vigencia, hasta fin de año

Alejandro Gertz Manero cuenta, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de este año, con una suma básica de cobertura de 7 millones de pesos potenciada hasta los 20 millones de pesos.

El fiscal especializado, el fiscal especial, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, el inspector General de Operaciones, el inspector de Operaciones, los jefes de unidad, los titulares de unidades especializadas, el titular de la Oficialía Mayor, administradores ejecutivos, el titular del Órgano Interno de Control y el consejero general cuentan hasta el 31 de diciembre de este año con una suma básica de cobertura de 7 millones de pesos.

A los fiscales federales, los titulares de unidad, titulares de subunidad y los subcoordinadores ejecutivos los ampara un monto de 5 millones de pesos y, finalmente, los supervisores especializados, supervisores especiales y administradores especiales, ejecutivos y especializados están en un monto de 3 millones de pesos, también hasta el final de 2025.

De acuerdo con el anexo técnico del servicio de contratación de gastos médicos mayores para los servidores públicos de la rama sustantiva, la póliza cubre gastos de hospital en un cuarto privado estándar con alimentos, el costo de una cama extra para un acompañante durante el tiempo en que el asegurado se encuentre en el hospital, más los medicamentos que se necesiten, los honorarios médicos por consultas e intervenciones y los honorarios de enfermeras particulares.

Destaca el pago del transporte en ambulancias, ya sean terrestres o aéreas, mismo que puede ser para casos estándar o de emergencia, de aeropuerto a aeropuerto, con una prescripción médica que lo solicite.

Ampara los costos agregados por la sala de operaciones, en su caso, recuperación y las curaciones; el equipo de anestesia; transfusiones, aplicación de plasma, sueros u otras sustancias; gastos originados por la estancia del asegurado en caso de necesitar terapia intermedia o intensiva, análisis de laboratorio indispensables para el diagnóstico y compra o renta de aparatos médicos y ortopédicos.

Asimismo, tratamiento de radioterapia, inhaloterapia, fisioterapia y quimioterapia, tratamientos de carácter reconstructivo, tratamientos dentales, alveolares o gingivales; tratamientos maxilofaciales y padecimientos preexistentes.

Indica que los asegurados tienen cobertura de gastos a consecuencia de lesiones por la práctica profesional, amateur u ocasional de actividades como “tauromaquia, automovilismo, motociclismo terrestre o acuático, ciclismo, esquí en cualquiera de sus formas, surfing, regatas (veleros, yates, etcétera), buceo, equitación, charrería, polo, hockey, alpinismo, montañismo, espeleología, rapel, deportes aéreos y similares, velideltismo, boxeo, lucha libre o grecorromana, karate, artes marciales, etcétera”.

Funcionarios de alto rango de la Fiscalía General de la República disponen todavía de un seguro de gastos médicos mayores con el que reciben atención en clínicas y hospitales privados de lujo con cargo al erario.

También los siniestros derivados de lesiones que resulten por el uso de motocicletas y vehículos de motor similares.

Los tratamientos médicos o quirúrgicos de nariz, hernias, tumoraciones mamarias, padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, várices, cataratas y vías urinarias; partos, cesáreas, abortos involuntarios y complicaciones del embarazo, padecimientos de la vista, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), siempre y cuando la persona afectada tenga 48 meses de vigencia continua en la cobertura de gastos de la dependencia y tratamientos médicos o quirúrgicos por padecimientos congénitos.

La póliza de seguros también contempla “enfermedades o accidentes derivados de que en el cumplimiento del deber fue afectado por otra persona al suministrarle e ingresar en su organismo drogas y/o bebidas alcohólicas, siempre que se compruebe que fue inducido y estaba realizando algún operativo” en horario laboral.

En el caso de siniestros en el extranjero, la suma asegurada es por 50 mil dólares, que, al cambio de moneda de hoy, equivale a un millón 27 mil pesos.

El seguro cubre cuarto semiprivado y alimentos del paciente, honorarios de médicos, cirujanos y anestesistas; medicamentos, insumos médicos y costo de sala de operaciones; exámenes de laboratorio, servicio de ambulancia y aparatos ortopédicos o prótesis requeridos para el tratamiento.

El servicio debe estar disponible las 24 horas durante los 365 días del año para titulares de 18 a 100 años, cónyuges y ascendientes de 18 a 85 años e hijos de cero a 24 años.

Entre otras coberturas, la póliza también considera lesiones derivadas del uso de motocicletas y vehículos similares cuando ocurren durante el cumplimiento del deber, así como cirugías de corrección visual superiores a cuatro dioptrías, anteojos, lentes de contacto y aparatos auditivos necesarios para el desempeño laboral, con montos que llegan a 16 mil pesos.

También contempla la atención por VIH/sida siempre que la persona asegurada haya cumplido un periodo continuo de 48 meses de vigencia en el seguro sin detección previa del virus, y permite la circuncisión para titulares, excepto cuando se trate de procedimientos profilácticos.

Otros procedimientos quirúrgicos cubiertos incluyen tratamientos de nariz y senos paranasales, amígdalas y adenoides, y distintas tipologías de hernias, además de tumoraciones mamarias, padecimientos anorrectales, prostáticos y ginecológicos. Asimismo, intervenciones por várices, insuficiencia de piso perineal, colecistitis, cataratas, litiasis renal y obstrucciones en vías urinarias.

La lista de hospitales no incluye clínicas públicas y enlista al Hospital Ángeles Metropolitano, Ángeles Acoxpa, Ángeles Mocel, Ángeles Lindavista, Hospital Christus Muguerza Monterrey, Hospital San Javier, Star Médica Lomas Verdes, Corporativo Hospital Satélite, Hospital Español, Hospital Ángeles Clínica Londres, Grand Hospital Roma, Hospital Ángeles Universidad, Hospital Ángeles del Pedregal, Hospital Ángeles de Las Lomas, Médica Sur, Hospital ABC Observatorio y Santa Fe, Ángeles de Querétaro y Hospital San José de Monterrey.