La renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) ya es un hecho, luego de que enviara al Senado de la República una carta explicando que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como Embajador de México ante "un país amigo", por lo que sus funciones terminan este 27 de noviembre.

"A partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República", escribió el funcionario en una carta dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.

Hasta ahora no se sabe quién va suplir al fiscal de la República ya que el proceso que se debe seguir para elegirlo podría extenderse porque se toman en cuenta una serie de procedimientos para nombrarlo.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante la mañanera del 12 de agosto de 2025. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Gertz Manero envía carta de renuncia al Senado

A continuación, esta es la carta integra que Gertz Manero escribió envió al Senado:

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2025.

SEÑORA SENADORA LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Muy distinguida Señora Presidenta Senadora:

Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República.

Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano.

Atentamente

Alejandro Gertz Manero

Carta de renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dirigida al Senado de la República. Foto: Especial

