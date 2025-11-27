Tras su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero es propuesto como embajador en el extranjero.

El fiscal general envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, donde informa que en breve será designado por la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, “como embajador en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento” por lo que retira del cargo en dicha fiscalía.

La misiva indica que a partir de esta fecha “me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.

Lee también Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; Senado alista reanudación de sesión para dar trámite

Solicitó que se informe al pleno del Senado de su decisión y se de inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento en base a lo dispuesto en la Constitución.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me a honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”.

Lee también ¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc