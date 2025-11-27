Renuncia Alejandro Gertz Manero a la FGR; Senado alista reanudación de sesión para dar trámite

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República, de acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL del poder Ejecutivo y Legislativo.

Se prevé que se reanudará la sesión en la Cámara de Senadores para darle trámite.

Sheinbaum explica que recibió carta del Senado

Durante su conferencia matutina de este jueves 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta del Senado que se encontraba analizando con abogados y la Consejería Jurídica.

“Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la FGR.

Aseguró que Gertz Manero ha hecho buen trabajo: “pienso yo que necesitamos más coordinación de las Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, hay temas de seguridad que es muy importante que haya una coordinación mayor, en eso estamos trabajando desde que llegamos entonces vamos a esperar el día de hoy”, mencionó.

