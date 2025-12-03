Más Información
El pleno del Senado de la República eligió en fast track, con el voto a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República.
Durante la sesión ordinaria en votación por cédula donde se logró la mayoría calificada se emitieron 97 votos a favor y 19 en contra del PRI y PAN, así como 11 nulos de la ex consejera Jurídica de la Presidencia.
Ernestina Godoy comparece ante el Senado previo a la votación en el Senado para nombrar a la nueva fiscal General (03/12/25) Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
