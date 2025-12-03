Más Información

Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR; rinde protesta ante el Senado

Sheinbaum crea consejo para promoción de inversiones tras reunión con empresarios; se reunirán periódicamente, informa

Inicia debate de Ley Nacional de Aguas en San Lázaro; es discutido como asunto de "urgente resolución"

Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC; buscará nuevo acuerdo con México y Canadá

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

¿Más dinero y menos horas de trabajo?; lo que debes saber sobre el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral

El pleno del Senado de la República eligió en fast track, con el voto a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República.

Durante la sesión ordinaria en votación por cédula donde se logró la mayoría calificada se emitieron 97 votos a favor y 19 en contra del PRI y PAN, así como 11 nulos de la ex consejera Jurídica de la Presidencia.

Ernestina Godoy comparece ante el Senado previo a la votación en el Senado para nombrar a la nueva fiscal General (03/12/25) Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
