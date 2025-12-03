Esta tarde se llevará a cabo la sesión en la que el Pleno del Senado elegirá a la nueva fiscal general de la República, entre la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Junta de Coordinación Política emitió un acuerdo para “garantizar el derecho de audiencia de las personas que integran la terna”, por lo que una vez que la comisión de cortesía designada por la presidenta de la Mesa Directiva acompañe a las tres comparecientes, se abrirán tres rondas para la formulación de preguntas. En cada ronda, los grupos parlamentarios, en orden creciente, realizarán una pregunta, hasta por dos minutos.

Concluidas las rondas de preguntas, cada una de las personas integrantes de la terna, en estricto orden alfabético, harán uso de la palabra hasta por 20 minutos, para dar respuesta a las preguntas que les hayan formulado y exponer su proyecto de trabajo, por lo que la primera en comparecer será Maribel Bojorges Beltrán, seguida de Ernestina Godoy Ramos y Luz María Zarza Delgado.

Al término de las participaciones anteriores, cada grupo parlamentario, en orden creciente, hará uso de la palabra hasta por cinco minutos para expresar su posicionamiento sobre las participaciones de las personas integrantes de la terna.

Finalizados los posicionamientos señalados, las personas integrantes de la terna se retirarán del Salón de Sesiones.

A continuación, se verificará la votación por cédula para elegir a la persona que será designada como titular de la Fiscalía General de la República.

Quien resulte electa deberá obtener el voto favorable de las dos terceras partes de las y los senadores presentes en la sesión.

Inmediatamente después de que se dé a conocer el resultado de la votación, la nueva fiscal general de la República rendirá la protesta de ley.

