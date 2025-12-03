Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, ya envió al Senado de la República la terna conformada por tres mujeres para la definición de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).
"La terna son tres mujeres", comentó la Mandataria al ser cuestionada respecto al tema.
— ¿Quiénes son (las elegidas para la terna de la FGR)?
"Lo van a dar a conocer en un rato. Al ratito. [...] (el salario mínimo) esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo, este es en este momento lo más importante", señaló en conferencia matutina de este 3 de diciembre.
Sheinbaum mencionó que eligió mujeres debido a que es tiempo de mujeres en la administración de la autollamada Cuarta Transformación.
"Es tiempo de mujeres", detalló.
Ayer, el Senado de la República aprobó con el voto de Morena y aliados el listado de 10 candidatos a ocupar el cargo de titular de la de la FGR, entre los que figura la actual encargada de despacho de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.
En la lista se encontraba:
- Luz María Zarza Delgado
- Maribel Bojorges Beltrán
- Sandra Luz González Mogollón
- Ernestina Godoy Ramos
- Mirna Lucía Grande Hernández
- Luis Manuel Pérez De Acha
- Alfredo Barrera Flores
- Hamlet García Almaguer
- David Borja Padilla
- Miguel Nava Alvarado
