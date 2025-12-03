La mañanera de Sheinbaum, 3 de diciembre, minuto a minuto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa sobre temas de relevancia nacional e internacional, y presenta avances de los compromisos en su gobierno.

Entérate de lo más relevante de su conferencia llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr