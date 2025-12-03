La mañanera de Sheinbaum, 3 de diciembre, minuto a minuto

Más Información
Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello
Juez declara inconstitucional "Ley Censura" aprobada por el Congreso de Puebla; la considera vaga e imprecisa
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, informa sobre temas de relevancia nacional e internacional, y presenta avances de los compromisos en su gobierno.
Entérate de lo más relevante de su conferencia llevada a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
