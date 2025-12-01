Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ernestina Godoy se reúne con nuevo fiscal en materia de Delincuencia Organizada; resalta su “capacidad técnica”

, encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo una reunión con César Oliveros Aparicio, quien asume la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para revisar y analizar los asuntos relacionados con el área de su competencia.

“Lo conozco desde hace muchos años y puedo decirles que es un servidor público, cuyo trabajo siempre se ha caracterizado por su capacidad técnica, profesionalismo y honestidad”, señaló Godoy Ramos en redes sociales.

El 28 de noviembre fue designado, por la actual encargada de despacho, Oliveros Aparicio como titular de la FEMDO en lugar de Alfredo Higuera Bernal, así como como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en sustitución de Felipe de Jesús Gallo, quien en 2024 expresó que México era “campeón mundial” de producción de fentanilo y después rectificó.

El domingo pasado en conferencia de prensa con motivo de los avances de seguridad del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch comentó que, con la llegada de Ernestina Godoy, como encargada de despacho, se busca fortalecer la coordinación.

Cuestionado sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, el funcionario federal destacó que siempre mantuvieron una buena coordinación.

“Ahora con la encargada de despacho la licenciada Ernestina Godoy… El cuarto eje de la estrategia de seguridad nacional es la coordinación y lo que buscamos es eso fortalecer la coordinación … Ahora con la reestructuración que Ernestina Godoy está comenzando hacer esperamos todavía una mejor coordinación

“La licenciada Ernestina Godoy ya había trabajado con las personas que integró a su equipo, en el caso del licenciado César Oliveros (quien fue designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) ha trabajado con él en estos últimos años”, expresó García Harfuch.

Detalló que con Héctor Elizalde Mora (quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal) ya habían trabajado Godoy Ramos un par de años y están seguros que va a mejorar la coordinación.

