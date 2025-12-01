Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), 43 personas se registraron en el Senado de la República como aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano, vacante desde el pasado 27 de noviembre.

La Cámara de Senadores emitió esa tarde, al final de la sesión en donde se validó en fast track la renuncia de Gertz Manero, la convocatoria pública para nombrar nuevo titular de la FGR.

Entre los requisitos, se establece que la persona aspirante debe contar con Licenciatura en Derecho de antigüedad mínima de 10 años al día de la convocatoria y “contar con buena reputación y compromiso de valores democráticos”, entre otros requisitos.

De las 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República y actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República.

Ellos son los 43 aspirantes a fiscal General de la República

Esta es la lista completa de aspirantes a la FGR difundida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la entidad federativa donde residen.

Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Ciudad de México Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos, Ciudad de México César Mario Gutiérrez Priego, Ciudad de México Hamlet García Almaguer, Ciudad de México Arturo Altamirano González, Ciudad de México Olimpia Griselda Puente Pineda, Ciudad de México Enrique Díaz Contreras, Ciudad de México Mirna Lucía Grande Hernández, Ciudad de México Alan Joseph Colín Perea, Ciudad de México Israel Arteaga Monroy, Ciudad de México Juan Carlos Ortiz Gausin, Estado de México Tulio Aurelio Rangel, Guanajuato Juan Adrián Guerrero Luna, Querétaro David Borja Padilla, Guerrero Miguel Nava Alvarado, Querétaro Félix Roel Herrera Antonio, Tabasco José de Jesús Ruiz Munilla, Ciudad de México Carlos Higinio Lledias Saavedra, Puebla Gregorio Apreza Herrera, Guerrero Richard Urbina Vega, Ciudad de México Alfredo Méndez Ortiz, Ciudad de México Jorge Nader Kuri, Ciudad de México Roberto Bonifacio Mazón García, Estado de México Aureliano José Cruz, Estado de México Eric Felipe Avelino Jaramillo González, Estado de México Omar Isidro Vicente, Oaxaca Luis Manuel Pérez De Acha, Ciudad de México Victor Hugo Galicia Sánchez, Estado de México Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Hidalgo Daniel Quirarte Fonseca, Baja California Sur Leopoldo Burruel Huerta, Ciudad de México Ricardo Peralta Saucedo, Ciudad de México Gerardo Márquez Guevara, Coahuila Luz María Zarza Delgado, Estado de México Alfredo Barrera Flores, Puebla Maribel Bojorges Beltrán, Estado de México José Inés Betancourt Salgado, Guerrero Sandra Luz González Mogollón, Veracruz Juan Manuel Crisanto Campos, Puebla Edgardo Josué Guzmán Espíndola, Ciudad de México Iván Rivera Mendiola, Estado de México Rubén Barragán Tejeda, Jalisco

Algunos perfiles son el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. El académico y abogado Jorge Nader Kuri y el excandidato a ministro de la SCJN, César Mario Gutiérrez Priego.

De los 43 participantes, la Jucopo del Senado seleccionará al menos 10 candidaturas para enviarlas al Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, la Presidenta elegirá una terna que deberá ser presentada ante la Cámara de Senadores, para continuar con el proceso de elección de la persona titular de la FGR.

Con información de Víctor Gamboa.*

