Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Tras la renuncia de a la Fiscalía General de la República (FGR), 43 personas se registraron en el Senado de la República como aspirantes a ocupar la titularidad de este órgano, vacante desde el pasado 27 de noviembre.

La Cámara de Senadores emitió esa tarde, al final de la sesión en donde se validó en fast track la renuncia de Gertz Manero, la convocatoria pública para nombrar nuevo titular de la FGR.

Entre los requisitos, se establece que la persona aspirante debe contar con Licenciatura en Derecho de antigüedad mínima de 10 años al día de la convocatoria y “contar con buena reputación y compromiso de valores democráticos”, entre otros requisitos.

De las 43 personas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria pública, sólo seis son mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República y actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República.

Ellos son los 43 aspirantes a fiscal General de la República

Esta es la lista completa de aspirantes a la FGR difundida por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), así como la entidad federativa donde residen.

  1. Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Ciudad de México
  2. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Ciudad de México
  3. Ernestina Godoy Ramos, Ciudad de México
  4. César Mario Gutiérrez Priego, Ciudad de México
  5. Hamlet García Almaguer, Ciudad de México
  6. Arturo Altamirano González, Ciudad de México
  7. Olimpia Griselda Puente Pineda, Ciudad de México
  8. Enrique Díaz Contreras, Ciudad de México
  9. Mirna Lucía Grande Hernández, Ciudad de México
  10. Alan Joseph Colín Perea, Ciudad de México
  11. Israel Arteaga Monroy, Ciudad de México
  12. Juan Carlos Ortiz Gausin, Estado de México
  13. Tulio Aurelio Rangel, Guanajuato
  14. Juan Adrián Guerrero Luna, Querétaro
  15. David Borja Padilla, Guerrero
  16. Miguel Nava Alvarado, Querétaro
  17. Félix Roel Herrera Antonio, Tabasco
  18. José de Jesús Ruiz Munilla, Ciudad de México
  19. Carlos Higinio Lledias Saavedra, Puebla
  20. Gregorio Apreza Herrera, Guerrero
  21. Richard Urbina Vega, Ciudad de México
  22. Alfredo Méndez Ortiz, Ciudad de México
  23. Jorge Nader Kuri, Ciudad de México
  24. Roberto Bonifacio Mazón García, Estado de México
  25. Aureliano José Cruz, Estado de México
  26. Eric Felipe Avelino Jaramillo González, Estado de México
  27. Omar Isidro Vicente, Oaxaca
  28. Luis Manuel Pérez De Acha, Ciudad de México
  29. Victor Hugo Galicia Sánchez, Estado de México
  30. Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Hidalgo
  31. Daniel Quirarte Fonseca, Baja California Sur
  32. Leopoldo Burruel Huerta, Ciudad de México
  33. Ricardo Peralta Saucedo, Ciudad de México
  34. Gerardo Márquez Guevara, Coahuila
  35. Luz María Zarza Delgado, Estado de México
  36. Alfredo Barrera Flores, Puebla
  37. Maribel Bojorges Beltrán, Estado de México
  38. José Inés Betancourt Salgado, Guerrero
  39. Sandra Luz González Mogollón, Veracruz
  40. Juan Manuel Crisanto Campos, Puebla
  41. Edgardo Josué Guzmán Espíndola, Ciudad de México
  42. Iván Rivera Mendiola, Estado de México
  43. Rubén Barragán Tejeda, Jalisco

Algunos perfiles son el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer. El académico y abogado Jorge Nader Kuri y el excandidato a ministro de la SCJN, César Mario Gutiérrez Priego.

De los 43 participantes, la Jucopo del Senado seleccionará al menos 10 candidaturas para enviarlas al Ejecutivo Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, la Presidenta elegirá una terna que deberá ser presentada ante la Cámara de Senadores, para continuar con el proceso de elección de la persona titular de la FGR.

Con información de Víctor Gamboa.*

