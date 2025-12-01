Más Información

Sheinbaum: Agentes de Harfuch reportados como desaparecidos en zona del CJNG ya fueron localizados; están en buen estado, dice

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

La presidenta informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad, en cabezada por , que desaparecieron en una zona donde opera el mientras hacían investigación de campo, fueron encontrados en buen estado de salud.

"A ver lo que me informan, pero yo preferiría que lo informe el secretario de Seguridad, los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado (que me pasan)", informó la Mandataria federal.

En la nota que le pasaron durante la conferencia matutina y que exhibió ante las cámaras se indica que el gobernador de Jalisco, , estuvo colaborando para hallar a los elementos de seguridad.

García Harfuch reporta que policías desaparecidos fueron localizados sanos y salvos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los agentes que habían sido privados de su libertad en , el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

“Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización”, señaló el funcionario en redes sociales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reporta que los policías desaparecidos están bien. Foto: Captura de la cuenta de X de @OHarfuch
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reporta que los policías desaparecidos están bien. Foto: Captura de la cuenta de X de @OHarfuch

¿Qué ocurrió con los policías que desaparecieron?

El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó sobre la desaparición de dos elementos que no llegaron a un operativo en Guadalajara.

La dependencia detalló que los policías iban a hacer labores de inteligencia e investigación de campo con el fin de desarticular en Jalisco. Sin embargo, ahora están en calidad de“no localizados” desde el martes 25 de noviembre, cuando viajaban a bordo de un vehículo oficial.

