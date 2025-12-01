La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad, en cabezada por Omar García Harfuch, que desaparecieron en una zona donde opera el CJNG mientras hacían investigación de campo, fueron encontrados en buen estado de salud.

"A ver lo que me informan, pero yo preferiría que lo informe el secretario de Seguridad, los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, secuestrados por un grupo criminal en Jalisco, fueron encontrados en buen estado de salud. Ese es el recado (que me pasan)", informó la Mandataria federal.

En la nota que le pasaron durante la conferencia matutina y que exhibió ante las cámaras se indica que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, estuvo colaborando para hallar a los elementos de seguridad.

García Harfuch reporta que policías desaparecidos fueron localizados sanos y salvos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los agentes que habían sido privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

“Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para su localización”, señaló el funcionario en redes sociales.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reporta que los policías desaparecidos están bien. Foto: Captura de la cuenta de X de @OHarfuch

¿Qué ocurrió con los policías que desaparecieron?

El pasado 25 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, informó sobre la desaparición de dos elementos que no llegaron a un operativo en Guadalajara.

La dependencia detalló que los policías iban a hacer labores de inteligencia e investigación de campo con el fin de desarticular células criminales en Jalisco. Sin embargo, ahora están en calidad de“no localizados” desde el martes 25 de noviembre, cuando viajaban a bordo de un vehículo oficial.

mahc/apr