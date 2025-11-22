Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, felicitó a España luego del desmantelamiento de una "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde fueron detenidas 20 personas y se decomisaron mil 870 kilos de cocaína y 375 kilos de anfetamina.

"¡Felicidades a España por este reciente éxito!", escribió el embajador y dijo que con esta acción conjunta "estamos desmantelando cadenas de suministro, atacando a operadores financieros y desarticulando las operaciones de tráfico en todas sus etapas".

En el operativo llamado "operación Oyamel", la Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, incautaron en total mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil dólares, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, desmanteló la "oficina" del CJNG. Foto: EFE/ Sergio Perez

Al respecto, Douglas Johnson dijo que "si una organización criminal o terrorista opera internacionalmente, entonces también es vulnerable internacionalmente". Agregó que gracias a la colaboración entre Estados Unidos y España, dichos países están más seguros.

"Nadie quiere drogas ilícitas envenenando a su población. ¡Felicidades a España por este reciente éxito! Esta operación recuerda que los cárteles serán objetivo de naciones socias y aliadas dondequiera que se encuentren", escribió en su cuenta de X.

De acuerdo con la Dirección General de la Policía Nacional española, entre los detenidos hay personas de nacionalidad mexicana, española, colombiana y algunos de la camorra (la mafia napolitana), quienes se dedicaban presuntamente a introducir en España grandes cantidades de droga como cocaína y metanfetaminas.

Horas antes, la embajada de EU en Madrid, España, escribió en redes sociales que esta operación supuso un "duro golpe" para los traficantes, ya que, afirma, impidió que mil 870 kg de cocaína y 375 kg de metanfetamina llegaran a los puntos de distribución en Valencia y País Vasco.

