Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Mueren cinco en presunto ataque incendiario en bar de Puebla

Detención de "El Contador" desata violencia en Ocotlán de Morelos, Oaxaca; agresiones dejan tres muertos

Madrid. La mano derecha de uno de los mayores narcos de la camorra napolitana y cuatro mexicanos con la boina de los 'peaky blinders' querían establecer una franquicia del (CJNG), para lo que se servían, por ejemplo, de rituales santeros para que la cocaína llegara a España sin problemas.

Una sucursal que los agentes de la Policía española especializados en la lucha contra las drogas y el crimen organizado, junto con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía de Países Bajos, cerraron en una operación que se saldó con 20 detenidos, 15 ya en prisión.

Todos ellos con distintos papeles y nacionalidades -españoles, mexicanos, colombianos e italianos-, enlazados en una estructura perteneciente al Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y que se dedicaba a introducir desde Latinoamérica, sobre todo desde Costa Rica, grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas ocultas en maquinaria industrial de gran tonelaje.

Este importante golpe policial supone abortar el establecimiento en España de una organización criminal que estaba "explorando" las vías para introducir estupefaciente tanto en España como en Europa a través de los puertos de Oporto (Portugal) y Rótterdam (Países Bajos), según revelaron los responsables este martes.

La Policía Nacional española, junto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y autoridades policiales de Países Bajos, desmanteló la "oficina" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en España. Foto: EFE
Fardos de cocaína con un inédito doble logo

Pequeñas aprehensiones en Bilbao (norte) y Valencia (este) hace más de un año condujeron hasta la organización que marcaba su mercancía con dos logos, algo inédito, ya que los fardos suelen llevar solo una pegatina para distinguir el origen de la droga.

A partir de estas incautaciones, los agentes llegaron a varias fincas de uso industrial en el centro de España, donde se coordinaba, almacenaba y custodiaba el estupefaciente.

Desde otros inmuebles situados en Talavera de la Reina (Toledo, centro) recepcionaban y enviaban la maquinaria industrial con el estupefaciente oculto a Italia, donde existían vínculos con la camorra napolitana.

De hecho, este septiembre se detectó un primer envío de cocaína a través de la mano derecha de Raffaele Imperiale, uno de los narcotraficantes más importantes afiliados a la Camorra y en la lista de los fugitivos más buscados hasta su arresto en 2021 en Dubái.

Entre los 20 arrestados en España figuran este italiano y un colombiano, considerados dos objetivos de "valor" para la DEA, así como el hijo de este último y otro ciudadano colombiano enlace con los anteriores que realizaba rituales de santería.

En el momento de su detención, el colombiano "santero" portaba un gorro que decía no se podía quitar hasta dentro de un año como superstición para no ser detenido y que los cargamentos llegaran sin incidencias.

La serie de Netflix "Peaky Blinders" cuenta las dramáticas historias de una pandilla de gángsters de Birmingham, Inglaterra, en los años de la posguerra. El vestuario de esta producción se volvió popular entre los fanáticos. Imagen: ESPECIAL
Al estilo "Peaky Blinders": del sombrero a la boina

No fue el único arrestado con complementos en la cabeza, según fuentes de la operación policial.

Mientras que a los cuatro mexicanos detenidos, los emisarios del cártel y que podían permanecer en España solo unos tres o cuatro meses, también les gustaba lucir gorra, en este caso las icónicas boinas con visera de los personajes de "Peaky Blinders", la serie de televisión sobre una pandilla de gánsteres de Birmingham a fines del siglo XIX.

Otra pieza clave en esta franquicia, según las fuentes, es el empresario español detenido, sin antecedentes, encargado de dar soporte logístico a esta "oficina" del cártel mexicano con varias sociedades mercantiles y de lavar el dinero de la droga con la compra de decenas de lingotes de plata y monedas que pueden alcanzar los 2 mil euros el kilo.

La Policía requisó unos 70 kilos de plata, además de mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil dólares, tres armas cortas de fuego y 15 vehículos.

