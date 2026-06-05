La Seleción Mexicana le pasó por encima (5-1) a Serbia en su último partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

El Tricolor aprovechó una triste versión de los serbios y los goleó sobre la cancha del estadio Nemesio Diez en Toluca.

Con dos autogoles del equipo de Veljko Paunovic y tres anotaciones de los jugadores locales (Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez), México obtuvo una victoria en este año y se declaró lista para afrontar el Mundial.

En menos de seis días, la escuadra de Javier Aguirre debutará en la justa mundialista, enfrentándose a Sudáfrica en el Banorte.

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Por tal motivo, esta fue su última prueba antes de que comience su participación en el torneo más importante de selecciones del orbe.

A pesar de la holgada victoria, Javier Alarcón no dudó en criticar fuertemente al Tri del Vasco.

"Esta Selección Mexicana es, en este Mundial, un equipo del montón, no hay problema por decirlo; eso no quiere decir que México es mediocre, es un equipo más", sentenció.

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En Futbol Picante, el periodista deportivo aseguró que el Tricolor no está para competir con las grandes potencias del futbol, por lo que lo considera como un animador más del torneo veraniego.

"Hay candidatos a ganar el Mundial y México es como el 60% de los equipos. Lo digo con todo respeto, viendo lo que es evidente... México es un equipo común y corriente, como hay muchos en este Mundial", aseveró.

No obstante, el integrante de ESPN compartió un comentario un poco más favorable para la Selección Mexicana, luego de que goleara a Serbia en la capital del Estado de México.

"Sí hay un flan, pero México tiene sus virtudes. Quien quiera hacer de esto una fiesta, está en su derecho; quien quiera minimizara algunos momentos lucidos de la Selección Mexicana, también lo puede hacer", añadió.

Cabe resaltar que el equipo de Javier Aguirre llegó a ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota en este 2026 con saldo de seis triunfos y dos empates.

De esta manera llega la Selección Mexicana a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde buscará tener una gran participación.