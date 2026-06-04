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La ilusión por el Mundial de 2026 ya está a tope entre aficionados y voces cercanas a la Selección Mexicana. A sólo unos días para que el balón ruede en la Copa del Mundo, el exseleccionado nacional Paul Aguilar se mostró optimista con el panorama del Tricolor y aseguró que ve al combinado nacional como líder de su grupo.
“Lógicamente el primer partido [contra Sudáfrica] siendo inauguración siempre hay muchísimos nervios, creo que van a pasar unos minutos en que todo eso se vaya diluyendo y al final de cuentas puedan sacar resultado, pero yo veo a México como primero de grupo”, dijo Paul.
Aguilar cree que jugar en casa puede convertirse en un impulso anímico para el equipo.
“Estamos en casa y creo que eso puede ser un aliciente, una motivación más para que la Selección haga excelentes partidos primero en la fase de grupos y después llegue lo más lejos que se pueda”, agregó.
Las dudas alrededor del Tricolor todavía permanecen entre algunos aficionados, pero pide enfocarse en el presente: “Hay que enfocarnos en poder apoyar a que la Selección haga el mayor de los Mundiales, hay que mandarle mejor energía”.
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