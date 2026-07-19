En lo que parecía ser una noche de celebración en apoyo a la selección se convirtió en una batalla campal con botellazos, piedrazos, corridas y enfrentamientos entre la Policía y la gente que se acercó al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para festejar el Mundial realizado por el equipo capitaneado por Lionel Messi.

Pese a la derrota del combinado albicelestes por 1 a 0 ante España, miles de personas salieron a las calles para reconocer el mérito de haber jugado una nueva final del Mundo. Uno de los puntos neurálgicos fue el centro porteño, en el cruce de la avenida 9 de julio y Corrientes.

Los aficionados argentinos se enfrentan a la policía antidisturbios, que se protege de la multitud, en el Obelisco tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de fútbol de la FIFA, disputada en Buenos Aires. (19/07/26) Foto: AFP

Allí, el gobierno de la Ciudad había dispuesto un operativo especial con alrededor de mil efectivos policiales, vallas y camiones hidrantes para controlar a las decenas de miles de personas que se esperaban que se concentren si la Scaloneta conseguía la victoria, o en caso de derrota.

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La concentración de hinchas del seleccionado comenzó desde las 18, pero su pico fue en torno a las 20, con el caer de la noche y la lluvia. Entre canciones de cancha, saludos y llantos por el resultado del partido, de un momento a otro la Policía debió intervenir luego de que un grupo de personas comenzara a lanzar botellas y piedras contra agentes de seguridad, según pudo saber LA NACION.

Los aficionados argentinos se enfrentan a la policía antidisturbios, que se protege de la multitud, en el Obelisco tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de fútbol de la FIFA, disputada en Buenos Aires. (19/07/26) Foto: AFP

El cuerpo policial avanzó contra los agresores y un camión hidrante actuó para dispersar a las personas apiñadas sobre la 9 de julio. Además, varios manifestantes sobrepasaron las reja perimetral que habían establecido las autoridades para contener las celebraciones.

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Según pudo saber este medio, al menos 12 personas fueron detenidas, pero no se registraron heridos.

🚨 AHORA | Incidentes en los festejos en el Obelisco



Corridas y heridos en microcentro en el cierre de la jornada.



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