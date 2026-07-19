Luis de la Fuente no podía creer lo que pasaba tras el gol de Ferran Torres en los tiempos extras, el tanto que significó el segundo título mundial para España.

Después de 16 años, La Furia Roja conquistó su segundo título Mundial, también en tiempo extra como en Sudáfrica 2010. Inevitable recordar lo que hicieron lo jugadores de aquella generación.

“Me acuerdo de ese momento de Vicente del Bosque, cuando cae el gol de (Andrés) Iniesta diciendo que todavía quedaba tiempo, es una historia que había vivido, mantener la calma es imposible... la euforia, la presión, pero recordando eso, lo tengo en la mente fresquísimo. De buena forma terminó igual que en aquel momento”, recordó el estratega español.

“Desde la emoción, el orgullo, la felicidad, así estaba escrito, se los había dicho, estábamos convencidos, gracias a Dios estamos aquí”, agregó De la Fuente en la conferencia de prensa tras vencer a Argentina.

Lee también La Furia Roja, la minoría que se hizo grande en la Final de la Copa del Mundo 2026

De la Fuente ha disputado cuatro finales, no ha ganado todas, pero acepta que el recorrido ha sido favorable. Llegó entre críticas, pero los resultados han llegado con base en el trabajo. Hoy, presume ser campeón mundial.

[Publicidad]

"Es una alegría inmensa. Soy un afortunado, en esta oportunidad que puedo estar aquí, dirijo a un grupo extraordinario, la consecuencia es esto, aun así se pierde, hay que ponerle valor a todo. Estoy haciendo lo que me hace feliz, cómo no le voy a sonreír a la vida, es una buena actitud, por lo menos que la gente te vea feliz”, aseveró.

Luis enfatiza que el trabajo de España ha sido duro y constante desde años atrás. Hoy, después de coronarse en New Jersey-New York, han puesto su trabajo "donde deben estar".

“Estamos donde deberíamos estar, somos unos privilegiados por representar a nuestro país, lo único que podemos ver es el éxito, debemos ver los buenos compañeros de viaje, futbolísticamente son excepcionales. Tengo un grupo excepcional, es buena gente, buen talento. No tenemos prisa, tenemos que disfrutar etapas, estamos pensando en septiembre, pero hoy debemos disfrutar, después iremos partido a partido, es lo que siempre se dice”, concluyó.

[Publicidad]

Lee también Los récords que deja el Mundial 2026