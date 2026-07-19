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Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo después de la victoria de la selección española en la final del Mundial que ya no existen "tensiones" entre su país y España.
"Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", aseguró Trump, que no aclaró si el comentario se lo hizo a su homólogo español, Pedro Sánchez, que estuvo hoy en el palco del estadio MetLife de Nueva Jersey en el que se jugó la final.
"No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie", añadió el mandatario al ser preguntado por la relación bilateral con Madrid.
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El mandatario se pronunció de esta manera justo antes de embarcar en el Air Force One, que debía transportarlo de vuelta a Washington después de acudir a la final en la que España se impuso a Argentina por 1-0 en el tiempo extra.
Al término del encuentro Trump entregó las medallas a los jugadores de ambas selecciones finalistas y también el trofeo de la Copa Mundial a Rodri, el capitán de 'La roja'.
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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 las relaciones entre la administración Trump y el gobierno de Pedro Sánchez han sido tirantes, especialmente a cuenta de los compromisos de Madrid a en materia de gastos de defensa en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
"Tenemos que detener los incendios"
Trump también dijo haber mantenido conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien también estuvo presente en el estadio y fue otro de los anfitriones del Mundial, junto con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El mandatario estadounidense, quien en días previos amenazó a Carney con imponerle aranceles debido al impacto que los incendios forestales de Canadá han tenido en Estados Unidos, indicó que "tengo una buena relación con Mark Carney, pero ya saben, tenemos que detener los incendios allá arriba".
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Densas nubes de humo de los incendios forestales que bajan desde Canadá y el norte de Minnesota provocaron alertas de calidad del aire poco saludable en todo Estados Unidos. Trump acusó el viernes al gobierno canadiense de "negligencia".
Pero en sus declaraciones de este domingo, cambió un poco el tono. "Si podemos ayudarlos, los ayudaremos. Pero tal vez deberían pagarnos algún tipo de indemnización o algo así, o deberíamos imponer algunos aranceles", manifestó.
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