Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,

Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

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Los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

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Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

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Por el momento, no se han facilitado desde el 1-1-2 más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.

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