Nueva York. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron abucheados por el público del MetLife Stadium, donde se disputó el domingo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

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Trump y el dirigente italo-suizo fueron recibidos con abucheos cuando las pantallas gigantes del estadio mostraron su entrada al terreno de juego para entregar el trofeo a España, que venció a Argentina 1-0 en la prórroga.

Trump e Infantino fueron los encargados de entregar la Copa Mundial de 2026 a la selección española.

Trump and Infantino are loudly jeered as they walk out to present the World Cup trophy. pic.twitter.com/sqxPd0o2CS — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) July 19, 2026

Rodri Hernández, capitán del equipo, recibió el trofeo de manos de Trump e Infantino. En otro momento incómodo, el presidente estadounidense saludó a los jugadores españoles y se resistió a salir del encuadre hasta cuando los españoles levantaron el trofeo.

Los jugadores celebraron y bailaron en el escenario del estadio junto al rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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Trump, de 80 años, incluso hizo una versión rápida de su característico baile frente a los jugadores españoles.

Llegó al estadio en su helicóptero Marine One para ver el partido entre España y Argentina por la copa máxima. Se sentó junto a Infantino, que además es su amigo, y la primera dama, Melania.

El presidente estadounidense dijo antes del inicio del partido que creía que la superestrella Lionel Messi le daría a Argentina la ventaja.

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También agregó que el presidente de derecha Javier Milei, que no asistió por superstición, es "un amigo mío. Ha hecho un gran trabajo".

El líder estadounidense se sentó cerca de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Trump mantuvo breves intercambios con los dirigentes de los países coanfitriones del torneo.

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El presidente amenazó a Canadá con aranceles el viernes después de que el humo de intensos incendios forestales se desplazara sobre el noreste de Estados Unidos y generara preocupaciones sobre la calidad del aire para la final del Mundial.

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