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Tres hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser señalados de presuntamente extorsionar a conductores de taxis en la alcaldía Gustavo A. Madero; simulaban ser agentes de seguridad del Edomex.
La SSC indicó que los aprehendidos fueron identificados como Ismael Abisai “N”, Alan “N” y Brian Alexis “N”, de 21, 25 y 27 años de edad, respectivamente.
De acuerdo con las primeras investigaciones, presuntamente se hacían pasar por integrantes de un cuerpo de seguridad del Estado de México para intimidar a taxistas y operadores de microbuses, a quienes exigían cuotas semanales a cambio de permitirles trabajar.
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La SSC informó que la detención ocurrió luego de que varias víctimas denunciaran que los tripulantes de un automóvil gris los amenazaron con una pistola y les exigieron dinero para permitirles seguir trabajando en una base de taxis de la colonia Vista Hermosa.
Los oficiales iniciaron una persecución y alcanzaron el vehículo en el cruce de Brecha Cerro del Chiquigüite y Azucenas.
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Durante la revisión localizaron una réplica de arma de fuego, el dinero que presuntamente acababan de obtener y confirmaron que el automóvil no portaba placas de circulación.
Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
LL
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