Dubái, Emiratos Árabes Unidos.— Estados Unidos anunció la muerte de otro militar y lanzó el domingo más bombardeos mientras Irán disparó misiles hacia Jordania que corrían el riesgo de ampliar el conflicto al vecino Israel.

Paso a paso, Estados Unidos e Irán han vuelto a acercarse a una guerra total, en un momento en que el acuerdo provisional del mes pasado destinado a poner fin permanentemente a los combates se ha venido abajo y el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente se ha estancado. Ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

El ejército estadounidense indicó que el militar murió en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní.

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Anteriormente, el ejército indicó que los bombardeos tuvieron como objetivo a la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar iraní, en respuesta por la muerte el viernes de soldados estadounidenses en Jordania. Un militar estaba desaparecido tras ese ataque, y el nuevo comunicado del ejército indicó que el domingo se encontraron “restos no identificados” y estaban siendo examinados. Desde que comenzó la guerra, 17 militares estadounidenses han muerto.

En el renovado intercambio de fuego, ahora en su segunda semana, Estados Unidos ha atacado puentes, plantas de desalinización de agua e instalaciones eléctricas en Irán. Teherán ha perpetrado ataques a países aliados de Estados Unidos en todo Medio Oriente

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Kuwait, Jordania y Bahréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas ante la llegada de drones y misiles iraníes. Israel advirtió que los misiles lanzados hacia Jordania podrían provocar que el fuego se extendiera a territorio israelí por primera vez en semanas.

Atacan sitio nuclear en construcción

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. Añadió que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

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La agencia de energía atómica de Irán señaló que los bombardeos estadounidenses tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste, reportó la televisión estatal.

Imágenes satelitales de Planet Labs PBC del sitio de la central nuclear de Darkhovin mostraron despeje de tierra pero poca construcción hasta el 9 de julio. Irán no había anunciado previamente que hubiera sido alcanzado.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) detalló que el sitio, en las “etapas muy tempranas de construcción”, no contenía material nuclear cuando el organismo de control de la ONU lo visitó por última vez.

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El ejército de Jordania informó que derribó varios misiles iraníes. El país alberga importantes bases estadounidenses y depende de sistemas de defensa aérea de Estados Unidos. Los misiles no causaron víctimas ni daños, según el ejército jordano.

Más tarde, Jordania convocó al encargado de negocios de Irán para protestar, reportó la televisión estatal.

El ejército israelí resaltó que los misiles iraníes lanzados hacia la ciudad portuaria jordana de Aqaba, justo al otro lado de la frontera, podrían caer dentro de sus fronteras, y advirtió a los israelíes que esperen las primeras sirenas de ataque antiaéreo en semanas.

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Eilat, la ciudad israelí vecina de Aqaba, citó a funcionarios de seguridad diciendo que se lanzaron dos interceptores desde sus afueras para evitar la caída de escombros.

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Durante los más recientes combates, Irán ha centrado los ataques en Estados árabes aliados de Estados Unidos en lugar de Israel, que inició la guerra con Estados Unidos el 28 de febrero. “Estamos preparados para reanudar inmediatamente el combate”, dijo el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir.

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Kuwait indicó el domingo que una de las plantas de energía y desalinización de agua del país fue atacada por segunda vez en dos días, lo que provocó incendios. Su Ministerio de Agua y Energía Renovable subrayó que la red eléctrica se mantiene estable. En Kuwait, alrededor del 90% del agua potable proviene de la desalinización.

El secretario general del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles.

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