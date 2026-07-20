Con una anotación de Ferran Torres, España logró en la Copa del Mundo de 2026 su segundo título de la FIFA al derrotar 1-0 a Argentina en un partido en el que fue ampliamente superior.

Luego de que el tanto llegara en tiempo extra, la emoción inundó las gradas y el terreno de juego, dando paso, tras el silbatazo final, a una gran celebración para los dirigidos por Luis de la Fuente.

Lee también Figura de la Selección de Brasil celebra la derrota de Argentina de la Copa del Mundo

En medio de la alegría del conjunto ibérico destacó la presencia de Andrés Guardado, exjugador de la Selección Mexicana, quien estuvo presente en los festejos por la conquista del campeonato.

El exfutbolista del Atlas, quien debutó como comentarista para Telemundo en Estados Unidos, no dudó en felicitar a algunos de sus conocidos, quienes lograron hacer historia con la selección española.

Lee también Pedro Porro minimiza el juego rudo de la Selección Argentina: Es su manera de jugar

[Publicidad]

El encuentro de Guardado con elementos como Borja Iglesias fue compartido en las redes sociales del Betis, equipo en el que ambos coincidieron durante su etapa como jugadores.

La amistad entre Borja y el mexicano quedó demostrada durante este Mundial, ya que, ante los rumores sobre una posible llegada de Guardado al cuerpo técnico de Rafael Márquez en el Tricolor, Iglesias destacó públicamente sus cualidades de liderazgo.