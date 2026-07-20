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Diputados locales de Morena reconocieron la trayectoria “intachable” de Héctor Díaz-Polanco y su gestión al frente de la dirigencia guinda en la Ciudad de México.
A través de un posicionamiento, agradecieron su trabajo, esfuerzo y subrayaron su gestión al frente del partido en la capital, donde se lograron más de un millón de afiliaciones.
“Mi más sincero agradecimiento al Dr. Héctor Díaz-Polanco por su invaluable labor al frente de Morena Ciudad de México. El doctor Díaz-Polanco es un referente de nuestro movimiento, fundador y un liderazgo moral que, con su congruencia, inteligencia y compromiso, ha contribuido de manera decisiva a la construcción y fortalecimiento de la Cuarta Transformación en nuestra ciudad”, declaró Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario.
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Precisaron que este reconocimiento se inscribe en el compromiso permanente de Morena por mantenerse cerca de la gente, en las colonias, en los pueblos y en cada espacio donde se organiza la ciudadanía, en función de una Ciudad de México segura, próspera, de buen gobierno y que cuida a todas las personas.
“Al concluir su paso por la presidencia del CEE, Héctor Díaz-Polanco continúa su trabajo dentro del movimiento. Las y los diputados de Morena le desean éxito en esta nueva etapa”, expusieron.
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mahc/LL
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