La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció a Héctor Díaz-Polanco por su labor realizada al frente de la dirigencia de Morena en la CDMX y por su compromiso con el movimiento, del cual es miembro fundador.

Destacó que Díaz-Polanco tiene una de las visiones más profundas y transformadoras que hay en Morena y cuenta con una trayectoria honesta y comprometida.

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“Ha sido uno de los pilares de la construcción y consolidación de la transformación. Le deseo el mayor de los éxitos en la nueva etapa que hoy inicia. Seguiremos coincidiendo en la tarea de fortalecer nuestro movimiento y consolidar el segundo piso de la transformación de nuestro país”, compartió la mandataria capitalina en su cuenta de X.

Héctor Díaz-Polanco renunció este domingo a la presidencia de Morena en la Ciudad de México.

Asumió la dirigencia de Morena CDMX en noviembre de 2024, tras la salida de Sebastián Ramírez, es decir, que estuvo al frente del partido más de 18 meses.

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