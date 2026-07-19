Metrópoli | 19-07-26 | 17:54 |

La jefa de Gobierno, , reconoció a Héctor Díaz-Polanco por su labor realizada al frente de la dirigencia de Morena en la CDMX y por su compromiso con el movimiento, del cual es miembro fundador.

Destacó que Díaz-Polanco tiene una de las visiones más profundas y transformadoras que hay en Morena y cuenta con una trayectoria honesta y comprometida.

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“Ha sido uno de los pilares de la construcción y consolidación de la . Le deseo el mayor de los éxitos en la nueva etapa que hoy inicia. Seguiremos coincidiendo en la tarea de fortalecer nuestro movimiento y consolidar el segundo piso de la transformación de nuestro país”, compartió la mandataria capitalina en su cuenta de X.

Héctor Díaz-Polanco renunció este domingo a la presidencia de Morena en la Ciudad de México.

Asumió la dirigencia de Morena CDMX en noviembre de 2024, tras la salida de , es decir, que estuvo al frente del partido más de 18 meses.

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