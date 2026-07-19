La alcaldía Coyoacán informó que, a un mes de que iniciaran los trabajos de limpieza para el retiro de lentejilla que cubría el lago Huayamilpas, el ecosistema ha comenzado a registrar cambios positivos al recibir aves migratorias como el pato mexicano, que ha comenzado a llegar a este lugar emblemático de la demarcación.

Este fin de semana se registró la llegada de tres ejemplares de este pato que llamó la atención de las y los visitantes al deportivo, quienes observaron la convivencia de estos ejemplares con un pato más que ya se encontraba en el lago del Parque Ecológico de Huayamilpas, el cual no ha podido ser capturado por los especialistas y sigue habitando en el sitio.

“Estamos muy contentos con las y los vecinos del Parque Ecológico de Huayamilpas porque hace un mes iniciamos los trabajos de limpieza y rehabilitación de este hermoso lugar, trabajos que hemos dividido en varias etapas; una de ellas es la limpieza del lago con ayuda de las autoridades federales y locales, es especialmente la Secretaría de Marina”, comentó el alcalde Giovani Gutiérrez.

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El titular de la demarcación informó que los trabajos de la recuperación del lago forman parte de la tercera etapa, que consistió en un trabajo coordinado de limpieza y protección de la flora y en especial de la fauna de la zona. La cuarta etapa ya dio inicio y en estos momentos se encuentra en proceso el análisis del agua a la espera de resultados para definir, con el trabajo científico, el siguiente paso.

Esta semana, para sorpresa de propios y extraños, comenzaron a aparecer nuevas especies de patos en el lago en donde prácticamente se ha retirado toda la lentejilla. Fueron tres ejemplares del llamado pato mexicano, color pardo, los cuales llegaron a Huayamilpas y que conviven con el otro pato que no pudo ser capturado por el personal de PAOT ni de la Brigada de Protección Animal de la SSC.

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Cabe recordar que, desde el inicio de los trabajos, ambas dependencias se dieron a la tarea de colaborar con la alcaldía Coyoacán para el resguardo y protección de las aves, las cuales fueron llevadas al centro de protección donde se les alimentaría y se les daría atención veterinaria para que, al concluir los trabajos, puedan ser reinstaladas en su hábitat natural en el Parque Ecológico Huayamilpas.

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De acuerdo con los especialistas, en el lago se había registrado un mayor número de ejemplares machos en lugar de hembras, por lo que la competencia entre ellos hacía que se agredieran y resultaran lastimados. Por ello se adelantó que el proyecto prevé que la población de los patos se equilibre, para que puedan tener una mejor convivencia con un mayor número de hembras.

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