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Un motociclista identificado como Gustavo Ángel, de 31 años, perdió la vida la mañana de este lunes luego de derrapar con la motoneta que conducía sobre Avenida Insurgentes Norte, a la altura de Avenida Acueducto de Guadalupe, en la colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, con dirección hacia Ecatepec, metros adelante de Indios Verdes.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad y cayó sobre la cinta asfáltica, donde quedó inconsciente.
Automovilistas solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.
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Al sitio acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para resguardar la zona, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al motociclista y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
La circulación fue parcialmente afectada mientras los elementos policiales acordonaban el área. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.
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