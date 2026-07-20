El Congreso local analiza un Punto de Acuerdo para solicitar a diversas autoridades inhibir la compra y venta irregular de patos, esto tras la viralización de ‘Merlín’, quien se convirtió en la mascota no oficial del Mundial en la Ciudad de México.

Este exhorto, promovido por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, busca que la Secretaría de Medio Ambiente, la Brigada de Vigilancia Animal, la Procuraduría Ambiental y las 16 alcaldías pongan en marcha medidas de prevención, orientación y atención para detener la adquisición irresponsable, el abandono y el maltrato de patos y otros seres sintientes en la Ciudad.

En este Punto de Acuerdo, la legisladora explica que el pato ‘Merlín’ despertó mucha simpatía entre la población debido a la exposición que tuvo en redes sociales y medios de comunicación, en la que se resaltó que es compañero de vida de una familia capitalina y símbolo de alegría dentro de la justa deportiva internacional.

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“A raíz de este fenómeno mediático, diversos medios de comunicación han documentado que en mercados de la Ciudad de México ya se ofrecen patos haciendo referencia a ‘Merlín’, lo cual ha generado preocupación entre personas defensoras de animales y especialistas, ante la posibilidad de que aumente la venta de patos”, puntualiza.

Subraya que cuando un animal se vuelve tendencia, incluso por películas de dibujos animados, generalmente se incrementa la compra-venta de estos, pero luego sufren diversas formas de maltrato o abandono, debido a que las familias desconocen el comportamiento y forma de cuidado del ser sintiente.

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“Tras el estreno de películas animadas como ‘Buscando a Nemo’, se señaló un aumento en la demanda de peces payaso, lo que derivó en prácticas de captura indiscriminada y la adquisición de ejemplares por personas sin conocimientos sobre su cuidado. De manera similar, la popularidad de razas de perros como los dálmatas, tras la difusión de la película ‘101 Dálmatas’, provocó un incremento en su compra, seguido de un aumento en su abandono cuando las familias no pudieron atender sus necesidades reales”, señala en su texto.

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Asimismo, subraya que, ante esta problemática, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México actúen de manera preventiva y coordinada. “No para criminalizar a quienes cuidan responsablemente a un animal, sino para evitar que la fama de un caso particular detone la venta irregular, la adquisición irresponsable, el abandono o el maltrato de patos y otros animales vivos”.

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mahc/LL