En la glorieta de la Cibeles, ubicada en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, cientos de aficionados españoles y mexicanos se reunieron la tarde de este domingo para celebrar el triunfo de la selección de España en la Copa del Mundo.

Con camisetas rojas, banderas, bufandas y cánticos, la afición llegó a la fuente Cibeles en una fiesta mientras automovilistas hacían sonar el claxon y los presentes respondían con gritos de "¡España, España!".

Las calles aledañas se llenaron de porras, abrazos, música y familias que ondeaban la bandera española.

Elías, originario de Valencia y quien desde hace algunos años vive en México, llegó con una bandera española sobre los hombros para celebrar el resultado junto con otros compatriotas.

Decenas de aficionados españoles se reunieron en la Glorieta de Cibeles para celebrar la victoria de la Selección de España. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

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Mientras saludaba a la afición y movía una bandera aseguró que la respuesta de la gente lo hizo sentir como si estuviera en casa.

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"Es una cosa maravillosa todo esto. Estamos aquí en Cibeles, que es lo mismo que el Ángel de mi madre patria, España", comentó emocionado.

Mencionó que no imaginó encontrar un ambiente tan festivo en la Ciudad de México y destacó el cariño que, dijo, existe entre ambos países.

"España y México somos hermanos; nosotras ganamos, todos ganamos", expresó mientras agitaba la bandera de su país.

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Decenas de aficionados españoles se reunieron en la Glorieta de Cibeles para celebrar la victoria de la Selección de España. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

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La familia integrada por Ana Narro, Carolina Álvarez, Luis Álvarez y Lucía Álvarez, mexicanos con ascendencia gallega, acudieron vestidos con playeras de la selección española y portaron una bandera que conservaron de un viaje familiar.

Explicaron que, aunque nacieron en México, mantienen vivas las tradiciones de sus abuelos y cada triunfo español acuden al mismo punto.

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"Para nosotros es una forma de honrar a nuestros abuelos; siempre hemos seguido a España y hoy no podíamos faltar a este festejo" comentó Ana Narro.

Luis Álvarez señaló que la emoción fue aún mayor al compartir la celebración con cientos de personas que se dieron cita en la glorieta y las pequeñas brincaron y cantaron emocionadas.

Decenas de aficionados españoles se reunieron en la Glorieta de Cibeles para celebrar la victoria de la Selección de España. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ

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"Lo más bonito es ver cómo mexicanos y españoles celebramos juntos", dijo.

Alex Luna, originario de Cataluña recorrió la glorieta mientras cantaba junto con el resto de los asistentes.

Contó que visitó México para ver a su novia y aseguró que la Glorieta era una auténtica fiesta, consideró que el ambiente fue similar al que se vive en ciudades españolas después de un partido importante.

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"Es increíble ver tanta gente reunida; se siente como estar celebrando en casa", comentó.

Alex destacó que el futbol tiene la capacidad de unir a personas de distintas nacionalidades y dijo que durante toda la tarde recibió felicitaciones y abrazos de aficionados mexicanos.

La glorieta de la Cibeles se convierte esta tarde en la embajada no oficial de los festejos de España en México.

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